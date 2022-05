La location del compleanno di Chiara Ferragni: quanto costa una notte nell’hotel da sogno Il 7 maggio Chiara Ferragni compie 35 anni. La nota influencer è volata in Sicilia con Fedez, i figli e i suoi amici più stretti per il weekend. Scopriamo dove festeggia Chiara Ferragni.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni compie 35 anni

Si preannuncia un weekend di compleanno da sogno per Chiara Ferragni che il 7 maggio compie 35 anni. Per l'occasione la nota influencer ha organizzato un fine settimana di festeggiamenti con la famiglia e i suoi amici più stretti in Sicilia. Qualcuno è già arrivato, la festeggiata e in viaggio e altri arriveranno ma già sono emerse le prime indiscrezioni sulla location del compleanno di Chiara Ferragni. Scopriamo dove ha deciso di festeggiare.

Dove festeggia il compleanno Chiara Ferragni

Il 7 maggio Chiara Ferragni compie 35 anni. La nota influenzer è volata in Sicilia con Fedez, i figli Leone e Vittoria Lucia, la sorella Valentina Ferragni e i suoi amici più stretti, da Veronica Ferraro a Chiara Biasi.

Valentina Ferragni in Sicilia per il compleanno della sorella Chiara Ferragni

Per il weekend di compleanno Chiara Ferragni ha scelto Palermo come location dei festeggiamenti e di preciso la nota influencer, con famiglia e amici, alloggerà nella lussuosa Villa Igiea Rocco Forte Hotels, un leggendario palazzo del XIX secolo sul lungomare di Palermo.

Il bar di Villa Igiea

Villa Igiea era la villa privata dall’ammiraglio inglese Cecil Domville. Caratterizzato da uno stile neogotico, il palazzo fu poi acquistato dalla famiglia Florio che gli diede il nome della figlia Igiea. Oggi la villa è un albergo di lusso con vista mozzafiato sul golfo di Palermo.

La suite di Chiara Ferragni per il compleanno

Costruita da Ernesto Basile negli anni 1899-1900, Villa Igiea conserva intatta il fascino dell'epoca. Ornamenti pittorici ispirati all'Art Nouveau, mobili antichi nello stile floreale e tessuti sontuosi caratterizzano le stanze e gli ambienti del'hotel dove Chiara Ferragni ha scelto di festeggiare il compleanno.

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel

La villa sorge sul mare ed è circondata da un ampio parco dove si trova una falsa rovina di tempietto classico. Le terrazze dell'albergo godono di una vista mozzafiato sul golfo di Palermo e all'interno gli ambienti rispecchiano la famosa eleganza nobiliare siciliana.

Il ristorante di Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel

Quanto costa l'hotel del compleanno di Chiara Ferragni

La Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel, offre diverse tipologie di camere in cui soggiornare. Per il suo compleanno Chiara Ferragni ha voluto la sua famiglia e gli amici più cari nella stessa struttura che alloggiano ognuno in una camera diversa dell'albergo.

La suite dove alloggia Chiara Ferragni a Villa Igiea per il compleanno

Volendo prenotare una stanza per oggi e domani al Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel l'hotel risulta tutto pieno come se la nota influencer avesse prenotato l'intera struttura per il weekend del suo compleanno. Dalle immagini condivise sui social sappiamo tuttavia che a Chiara Ferragni è stata riservata la migliore camera dell'albergo, la Suite Donna Franca.

La terrazza della suite di Chiara Ferragni per il compleanno

La Suite per il compleanno di Chiara Ferragni è il fiore all'occhiello di Villa Igiea. Si tratta di un appartamento di 114 metri quadrati con un soggiorno separato e una terrazza di 96 metri quadrati con vista sul mare. La suite si trova nella Palazzina Donna Franca che si trova attigua alla villa principale a cui è collegata tramite un arco architettonico scenografico.

La suite Donna Franca dove alloggia Chiara Ferragni

Soggiornare a Villa Igiea ha un costo variabile in base alla tipologia di stanza scelta, si parte da circa 800 euro a notte per le camere fino ad arrivare ai 6.000 euro a notte della Suite Donna Franca dove soggiorna Chiara Ferragni con Fedez e i figli. La nota influencer è possibile abbia anche prenotato l'intera struttura per il suo compleanno dove alloggiano anche la sorella Valentina Ferragni e i suoi amici più stretti e considerando anche pranzi e cene nel ristorante dell'albergo il costo complessivo risulta davvero incalcolabile.