Il compleanno di Chiara Ferragni, come e dove festeggerà i suoi 35 anni Secondo i quotidiani locali l’influencer sarebbe già atterrata a Palermo da qualche giorno. È di nuovo la Sicilia la scelta di Chiara Ferragni come location per un traguardo importante, dopo le nozze nella cornice barocca di Noto.

A cura di Giulia Turco

(A destra le Instagram stories di Chiara Ferragni, a sinistra quelle di Veronica Ferraro).

Chiara Ferragni compie 35 anni il 7 maggio. In occasione della cifra tonda, o quasi, l’imprenditrice digitale non ha voluto rinunciare a festeggiamenti in grande e ha organizzato un weekend da sogno insieme alla sua famiglia e ai suoi amici più stretti. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la location scelta è ancora una volta la Sicilia.

Chiara Ferragni è già arrivata in Sicilia

A Palermo sono già atterrati i primi invitati. C’è la migliore amica Veronica Ferraro ad esempio, che è già in città da diverse ore e che in attesa della festa si sta godendo le spiagge di Cefalù. La location prescelta sarebbe, secondo PalermoToday, Villa Igea, un resort da sogno che ha una terrazza panoramica con affaccio sul mare. Secondo il quotidiano, anche Chiara sarebbe già arrivata da un paio di giorni a Palermo. Avrebbe scattato una serie di foto con panorama mozzafiato presso il resort, lasciandosi stupire dai dettagli d’epoca dei sontuosi saloni. Avrebbe passeggiato per il centro storico tra i Quattro Canti e piazza Pretoria e avrebbe cenato sulle terrazze di uno degli hotel più prestigiosi della città.

Perché Chiara Ferragni è legata alla Sicilia

L’influencer ha scelto ancora una volta la terra siciliana per celebrare uno dei momenti importanti della sua vita. Nel 2018 il matrimonio nella splendida cornice di Noto, ora il 35esimo compleanno a Palermo. Il motivo del legame dell’imprenditrice con l’isola sono innanzitutto le origini della mamma Marina Di Guardo. I nonni di Chiara Ferragni erano infatti siciliani e sono emigrati in Lombardia, negli anni, per lavoro. Mamma Marina sarà naturalmente tra gli invitati alla festa, a maggior ragione perché in questi giorni si trova già in Sicilia, dove sta promuovendo il suo romanzo: "Dress Code rosso sangue".