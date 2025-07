Chi era Alessandro Nebbiolini, il 24enne morto cadendo con l’auto nel Naviglio il giorno del suo compleanno

Alessandro Nebbiolini

Si chiamava Alessandro Nebbiolini, il ragazzo di 24 anni che ha perso la vita dopo essere caduto nel Naviglio a bordo della propria auto. Il giovane abitava al civico 24 di Alzaia Trieste, a Corsico, poco distante dal luogo del decesso. Nebbiolini stava rincasando dopo una serata di festeggiamenti trascorsa con gli amici: oggi sarebbe stato il suo compleanno.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato proprio in via Alzaia Trieste, a pochi chilometri da Milano, quando il 24enne sarebbe finito fuori strada con la propria auto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni testimoni che, intorno alle ore 2:30 della notte, hanno riferito di aver udito un forte rumore e, subito dopo, di aver visto l‘auto finire fuori strada nelle acque del Naviglio. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Corsico e i Vigili del Fuoco con il personale di Darwin, Cuoco e Fluviale per estrarne il corpo del ragazzo dal canale e un'autogru proveniente dal Comando di Lodi per recuperare la vettura, sommersa dall'acqua.

Una volta giunti sul luogo dell'incidente, i medici e i paramedici non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Stando ai primi accertamenti, nell'incidente non sarebbero coinvolte altre vetture e, al momento dei fatti, il giovane sembra fosse solo in automobile. Nebbiolini stava, infatti, rincasando dopo una serata di festeggiamenti trascorsa con gli amici: oggi sarebbe stato il suo compleanno.