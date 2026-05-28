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Si schianta in moto contro un’auto a Carbonate: Nicolò Vergani muore a 18 anni dopo 3 giorni in ospedale

Dopo tre giorni di ricovero, il 18enne Nicolò Vergani ha perso la vita all’ospedale Niguarda di Milano. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Carbonate (Como): si era scontrato contro un’auto, finendo poi contro un cancello.
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A cura di Giulia Ghirardi
Immagine di repertorio
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Si chiamava Nicolò Vergani il ragazzo di 18 anni residente a Cislago (Varese) che ha perso la vita nel corso della mattinata di oggi, giovedì 28 maggio, all'ospedale Niguarda di Milano. Il giovane era stato ricoverato lunedì scorso, il 25 maggio, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Carbonate, in provincia di Como. Appassionato di basket, Vergani – iscritto all'ISISS Don Milani di Tradate – in questa stagione militava nella categoria Under 19 Silver.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 13:00 tra via Pasteur e via Volta a Carbonate, nel Comasco, sul confine col Varesotto, quando il 18enne si è scontrato con la moto su cui stava viaggiando contro un'auto guidata da una ragazza di 23 anni. Dopo lo scontro, il giovane è stato sbalzato di sella finendo poi contro un cancello.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) che, una volta constatate le gravi condizioni di Vergani, hanno deciso di trasportare il 18enne all'ospedale Niguarda di Milano a bordo dell'elicottero in codice rosso (con la massima urgenza).

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Nel frattempo, la 23enne e il 21enne che viaggiavano a bordo dell'auto sono stati portati in ospedale a Saronno, ma non hanno riportato particolari ferite. Dopo tre giorni di ricovero, tuttavia, il giovane di 18 anni è deceduto: troppo gravi le ferite riportate.

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