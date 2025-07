Finisce con l’auto nel Naviglio, morto un 24enne a Corsico: “Un forte rumore, poi era sott’acqua”

Nel corso della scorsa notte, a cavallo tra venerdì 11 e sabato 12 luglio, un ragazzo di 24 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada ed essere finito nel Naviglio a bordo della propria auto. Stando ai primi accertamenti, l'incidente si sarebbe verificato a breve distanza da casa della vittima che stava rincasando dopo una festa con amici per festeggiare il compleanno.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato in via Alzaia Trieste, angolo Oberdan, a Corsico, un comune a pochi chilometri da Milano, quando il 24enne sarebbe finito fuori strada con la propria auto. A lanciare l'allarme sono stati alcuni testimoni che, intorno alle ore 2:30 della notte, hanno riferito di aver udito un forte rumore e, subito dopo, di aver visto l'auto finire fuori strada nel Naviglio. Oltre agli operatori sanitari del 118 mandati da Areu, sono intervenuti anche i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco con il personale di Darwin, Cuoco e Fluviale per estrarne il corpo del ragazzo dal canale e un'autogru proveniente dal Comando di Lodi per recuperare la vettura, sommersa dall'acqua.

Una volta giunti sul luogo dell'incidente, i medici e i paramedici non avrebbero però potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo per il quale non c'era più niente che si potesse fare. Stando ai primi accertamenti, non sembrerebbe che nell'incidente siano coinvolte altre vetture. I fatti, secondo i vigili del fuoco, si sarebbe verificati a breve distanza da casa della vittima – civico numero 24 di via Alzaia Trieste – che stava rincasando dopo una festa con amici per festeggiare il compleanno.