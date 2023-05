Gli amici gli regalano una pistola per il compleanno: 18enne spara colpi in aria per strada Un ragazzo di 18 anni in compagnia di alcuni amici ha sparato colpi d’arma da fuoco in aria: la pistola era il regalo di compleanno dei suoi amici.

A cura di Giorgia Venturini

La pistola regalata al 18enne dagli amici

Momenti di paura per i residenti di via Borgazzi a Monza la scorsa notte. Stando a quanto riferisce la Questura, un ragazzo di 18 anni in compagnia di alcuni amici ha sparato colpi d'arma da fuoco in aria. Subito è scattato l'allarme alla polizia: in poco tempo gli agenti hanno individuato il gruppo di ragazzini nel parcheggio di un negozio. Subito sono stati bloccati e identificato. Si trattano di 24 adolescenti tra i 16 e i 19 anni.

Il racconto del 18enne agli agenti

Durante le operazioni di perquisizione, i poliziotti hanno trovato una pistola semiautomatica a salve replicante una Glock con caricatore disinserito e cartucce a salve riposte all’interno di una scatola nell'auto di un 18enne.

Il giovane agli agenti ha raccontato quanto era accaduto: il ragazzo ha spiegato di aver trascorso la serata in compagnia dei suoi amici all’interno di un locale pubblico della zona per festeggiare il suo compleanno. Gli amici gli avevano regalato una pistola scacciacani. Così una volta usciti dal locale i ragazzi si sono spostati nel piazzale e hanno sparato colpi in aria. I residenti si sono subito preoccupati e hanno allertato subito la Questura.

Segnalato il 18enne

Dopo aver finito le perquisizioni i ragazzini sono stati allontanati e fatti tornare a casa. Nella mattina di oggi sabato 20 maggio il Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine per l’avvio delle istruttorie relative all’adozione di misure di prevenzione nei confronti dei componenti del gruppo. Ora il 18enne verrà segnalato per aver esploso spari in luogo pubblico creando panico tra i residenti della zona.