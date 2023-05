Milano, madre e figlia ferite a colpi di pistola in strada: hanno 57 e 16 anni Accanto al cimitero Maggiore di Milano, nel parcheggio di un supermercato, una lite nata in ambito familiare finisce a colpi di pistola: ferite madre e figlia, le loro condizioni non sono gravi. Ricercato un parente.

Spari strada questa sera a Milano. Erano circa le 19.00 quando diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel parcheggio di un supermercato in via privata Cefalù, proprio di fianco al cimitero Maggiore in una traversa di via Gallarate. A rimanere ferite sono state due donne, madre e figlia rispettivamente di 57 e 16 anni di origine Sinti. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il violento litigio terminato con il duplice ferimento, è avvenuto in ambito familiare per cause ancora da chiarire.

Fortunatamente le due donne sono rimaste ferite solo di striscio e non stiamo raccontando una tragedia. La madre è stata colpita da un proiettile di piccolo calibro a una gamba, e soccorsa dal personale del 118 giunto sul posto con due ambulanze, trasportata all'ospedale Niguarda dove è entrata in codice giallo. La figlia minorenne invece è stata trasferita all'ospedale San Carlo, dove è stata medicata per una ferita di striscia al gluteo e dimessa. Entrambe le donne sono state ascoltate dai carabinieri della Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile. Da quanto si apprende i militari sono sulle tracce di un parente delle due donne rimaste ferite.