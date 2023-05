Tifoso del Napoli spara colpi di pistola in aria a Bergamo per la (quasi) festa scudetto Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per aver sparato un colpo in aria in un quartiere di Bergamo durante la partita di domenica scorsa Napoli-Salernitana.

A cura di Giorgia Venturini

Alcune immagini del video che ha fatto il giro del web

Anche a Bergamo domenica 30 aprile doveva essere la festa scudetto dei tanti napoletani residenti. Una festa che, dopo il pareggio con la Salernitana, è solo stata rimandata di qualche giorno. A Bergamo però c'è chi ha voluto festeggiare lo stesso: c'è chi ha fatto esplodere fuochi d'artificio e chi ha sparato in aria un colpo spaventando i residenti della zona. Tutto è accaduto a Malpensata, a Bergamo: qui un tifoso del Napoli ha premuto il grilletto e ha sparato in aria. Un gesti ripreso da un video che ha fatto poi il giro del web.

A sparare un ragazzo di 19 anni

Nelle immagini – come riporta Bergamo News – si vede un giovane che tra via Furietti e via Luzzatti, nel quartiere della Malpensata, spara un colpo in aria. Subito da parte delle forze dell'ordine è partita la dichiarazione. La Questura ha aperto le indagini per identificare il giovane: si tratta di un ragazzo di 19 anni, incensurato, e residente in provincia di Bergamo. I poliziotti hanno fatto sapere che il giovane ha utilizzato una pistola scacciacani, quindi ritenuta non pericolosa. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti della zona si sono spaventati. Tanto al punto da richiedere l'intervento della polizia.

Il giovane è stato denunciato

L'esplosione del colpo in aria è avvenuto durante l'entusiasmo della partita Napoli-Salernitana. Il pareggio ha solo rimandato lo scudetto di poche ore, ma già per i napoletani residenti in tutta Italia è festa. Lo scudetto infatti è solo questione di tempo ma ormai è certo. Durante i festeggiamenti però il 19enne si è spinto oltre: ora è stato denunciato a piede libero perché secondo la legge il "porto di armi od oggetti atti ad offendere, secondo la quale non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, senza previa autorizzazione e ai sensi dell'articolo 703 del codice penale, che riguarda accensioni ed esplosioni pericoloso".