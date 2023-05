Festa scudetto Napoli 3 e 4 maggio, area pedonale dalle 21: stadio aperto coi maxi-schermi giovedì Pronto il piano per la possibile festa scudetto di mercoledì 3 o giovedì 4 maggio. Giovedì 10 maxi-schermi allo Stadio Maradona di Napoli per la diretta di Udine. Costo biglietto 5 euro.

Torna l'area pedonale in centro per la possibile festa scudetto del Napoli del 3-4 maggio. Il piano traffico sarà in vigore per due sere, dalle ore 21,00 di mercoledì 3 maggio, e alla stessa ora di giovedì sera (dalle 21,00 di giovedì 4 maggio alle ore 2,00 di venerdì 5 maggio), in corrispondenza della partita con l'Udinese. Il piano mercoledì sera scatterà solo in caso di matematica vittoria dello Scudetto del Napoli (ossia della mancata vittoria della Lazio col Sassuolo): i 91 varchi presidiati dalle forze dell'ordine saranno predisposti a partire dalle ore 21. Chiusura delle strade uguale a domenica scorsa, 30 aprile. Il piano sarà revocato se alle 22,45 non ci sarà la vittoria matematica.

Giovedì lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto a tutti con 8 maxi-schermi in più, oltre ai due già esistenti, per seguire la diretta con l'Udinese. Il prezzo del biglietto sarà 5 euro. Queste le decisioni assunte dalle istituzioni per il piano sicurezza in vista dei festeggiamenti e comunicate nel corso del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, presieduto dal prefetto Claudio Palomba, questa mattina, al quale hanno partecipato anche il primo cittadino partenopeo e il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. La squadra del Napoli arriverà all'Aeroporto di Capodichino di Napoli, venerdì, la mattina o nel pomeriggio.

Stadio Maradona aperto con i maxi-schermi per la diretta di Udine giovedì

Giovedì, invece, lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli sarà aperto ai tifosi con 10 maxi-schermi (8 aggiuntivi ai due esistenti) per seguire la diretta della partita con l'Udinese. Lo ha comunicato il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, durante il vertice in prefettura di oggi. Dedotti i costi della manifestazione, l’incasso andrà in beneficenza. Ci sarà lo stesso piano traffico, con chiusura di strade e varchi.

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato in Prefettura:

"Eravamo pronti Paolo Sorrentino ed io a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare. Allora mi è venuto in mente di dare vita a una implementazione dei due schermi esistenti al Maradona con altri otto schermi, due per ogni settore, curva B, A, Distinti, Posillipo, Nisida. Schermi supplementari dove trasmettere in diretta la partita di Udine".

Se la vittoria dello scudetto non dovesse arrivare neanche giovedì. La festa si sposterà probabilmente a domenica 7 maggio nella partita casalinga con la Fiorentina. In quel caso ci sarà lo stesso piano traffico di domenica scorsa.

Mentre il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha aggiunto:

"L'esperimento di domenica ha avuto secondo noi aspetti estremamente positivi. Ringrazio i napoletani per la risposta di piena osservanza soprattutto del divieto di circolazione. Inutile negare che essendo un esperimento alcune cose vanno rettificate e lo abbiamo già fatto, ma il Napoli Calcio, Napoli città e i napoletani hanno dato una risposta estremamente positiva, di cui siamo tutti quanti contenti. Questa dev'essere una festa per tutti, esportiamo non solo calcio Napoli, ma tutta la città che sta vivendo un momento particolare sul profilo di turismo nel mondo".

Udinese-Napoli si gioca alle 20,45: confermato l'orario

La partita Udinese-Napoli si terrà alle ore 20,45, come previsto. Non ci sarà, quindi, lo spostamento dell'orario, che si era ipotizzato negli scorsi giorni. Lo ha confermato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, come apprende Fanpage.it, nel corso del vertice in Prefettura di oggi, che si è tenuto presso il Palazzo di Governo in piazza del Plebiscito a Napoli. Il Club Azzurro però tornerà in città il giorno dopo, dove atterrerà all'Aeroporto di Capodichino venerdì o di mattina o di pomeriggio.

Mezzi pubblici fino alle 2 di notte

Giovedì 4 maggio, i mezzi di trasporto pubblico saranno attivi con i prolungamenti fino alle ore 2,00 di notte a Fuorigrotta. La Regione Campania si è impegnata a garantire gli stessi servizi di trasporto e sanitari di domenica scorsa. Nel primo caso, saranno quindi garantite le corse aggiuntive di Cumana, Circumflegrea e metropolitana Piscinola-Aversa, gestite dall'Eav.