Pensavo fosse Marisa Laurito e invece era Francesco Paolantoni: nudo in strada per lo scudetto del Napoli

Lo aveva promesso a Le Iene e ha mantenuto la parola: Francesco Paolantoni ha sfilato nudo sul lungomare di Napoli per festeggiare il terzo scudetto della squadra azzurra. A coprirgli le parti intime, un pentolone pieno di pasta e patate (rigorosamente senza provola, come lui preferisce) che l'attore napoletano ha mangiato nella sua sfilata. C'era chi si aspettava Marisa Laurito, che ai nostri microfoni ha negato lo spogliarello, e invece è arrivato proprio l'istrionico attore napoletano. Tutto merito (o forse colpa?) della redazione de Le Iene che in gennaio, attraverso un servizio di Filippo Roma, aveva sfidato l'attore (e tanti altri) a fare qualcosa in caso di vittoria dello scudetto.

Francesco Paolantoni non ci aveva pensato su due volte: "Se il Napoli vince lo scudetto, sfilo nudo per strada mangiando solo la pasta e patate, ma senza provola". È nota, infatti, l'avversione dell'attore per la variante della storica ricetta napoletana con l'aggiunta della provola, un elemento che solo nell'ultimo decennio è stato aggiunto a una ricetta che invece i puristi ritengono vuole solo le patate, poche bucce di pomodoro e un po' di sedano.

Cosa sono disposti a fare i tifosi per lo scudetto? La redazione de Le Iene, con Filippo Roma, ha chiesto alcuni fioretti ai personaggi simbolo della città: Alessandro Siani, Gigi D'Alessio, Raffaella Fico, Francesco Paolantoni, Caterina Balivo e Luigi de Magistris. Proprio Francesco Paolantoni aveva promesso: "Mi vado a mangiare la pasta e patate nudo sul lungomare di Napoli".

Raffaella Fico, invece, aveva proposto di fare il bagno nuda insieme a Filippo Roma. Caterina Balivo ha promesso di tingersi i capelli tutti di blu. Alessandro Siani ha invece promesso di mangiare un chilo di polenta. Gigi D'Alessio, invece, ha promesso di indossare un bel vestito e buttarsi un secchio d'acqua ghiacciata addosso.