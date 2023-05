Christian De Sica critico su Francesco Paolantoni nudo: “Perché?” Christian De Sica ha detto la sua su una delle notizie più discusse delle ultime settimane: la passerella di Francesco Paolantoni nudo per celebrare lo scudetto del Napoli.

Christian De Sica ha detto la sua su una delle notizie più discusse delle ultime settimane: la passerella di Francesco Paolantoni nudo per celebrare lo scudetto del Napoli. L'attore e regista, che di recente ha concluso il suo percorso in Rai come giudice della seconda edizione del format "Il cantante mascherato", ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha espresso i suoi dubbi sull'operazione: "Perché", si è chiesto l'attore.

La storia di Christian De Sica su Francesco Paolantoni

Le polemiche su Francesco Paolantoni

Sono state giornate bollenti quelle della settimana scorsa. Dopo il ‘numero' che Francesco Paolantoni ha realizzato per un servizio de Le Iene (si trattava di una scommessa che il cantante aveva fatto con Filippo Roma a fine gennaio) è scoppiata una polemica molto forte. Tante le critiche all'indirizzo del comico napoletano che, in una intervista a Fanpage.it, ha spiegato di aver dovuto far fronte a una sequela di "insulti bigotti e moralisti".

Si è scatenato il lato più bigotto e ipocrita, non solo della nazione ma soprattutto della città. Siamo la Napoli della libertà e dell'ironia e invece vedere queste persone con una mentalità antica e ristretta, mi ha fatto molto male. Mi hanno detto di tutto. Qualcuno mi ha scritto "non ti vergogni, ci sono i bambini". Ma i bambini sono molto più avanti di queste persone. Si divertono quando vedono cose del genere. Sono rattristato, davvero. Una sciocchezza del genere è bastata a scatenare la parte più violenta di questa città. Non so se ridere o piangere. Tutto questo mi diverte e al tempo stesso mi rattrista. Mi hanno consigliato di cambiare città: "Sei la vergogna di Napoli", mi hanno detto. A me?

Il caso Emy Buono

A Napoli ha tenuto banco anche il caso Emy Buono. La ex Pupa è andata per strada a festeggiare spogliata ad arte in onore del tricolore azzurro e si è ritrovata vittime di toccatine, strusciamenti vari che ha denunciato sui social, ricevendo altrettanti insulti: "Mi sono sentita stuprata. Le persone mi hanno baciato e toccato il culo. È vero, ero svestita ma non ho dato a nessuno il pass di toccarmi". Napoli sempre al centro della scena.