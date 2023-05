Emy Buono: “Ho provato schifo, mostrarsi nuda non significa dare un pass per toccarmi il culo” Parla a Fanpage la modella napoletana che ha detto di essere stata palpeggiata durante i festeggiamenti per lo scudetto: “Le donne che mi danno della t**ia non si sono messe nei miei panni”. Sulla possibilità di denunciare: “Ci sto pensando”.

A cura di Andrea Parrella

È stata una delle protagoniste della festa scudetto del Napoli, Emy Buono, la giovane modella napoletana che la sera dei festeggiamenti si è spogliata in onore del tricolore azzurro. Scelta che le ha certo portato grande visibilità, ma anche l'esperienza negativa che ha poi raccontato nelle ore successive. "Mi sono sentita stuprata", ha spiegato Emy Buono, parlando della tristezza generata dai commenti e le critiche ricevute, ma soprattutto dal comportamento di molte persone che, a suo dire, l'avrebbero palpeggiata durante i festeggiamenti: "Le persone mi hanno baciato e toccato il culo". Un'esperienza che la modella ha raccontato a Fanpage, ricostruendo l'accaduto in questa intervista.

Cosa è successo quella sera?

Sono una persona molto istintiva, faccio sempre quello che penso. Mi sono spogliata durante i festeggiamenti per lo scudetto, una cosa che avevo già previsto perché volevo divertirmi in questo modo. Sono uscita con i copricapezzoli – se volete lo rifaccio perché non ho problemi – trovandomi al centro di questa cosa. Le persone non hanno colto il senso, hanno iniziato a toccarmi, baciarmi il sedere, forse ho esagerato dicendo di essermi sentita stuprata, ma il concetto che volevo rendere era quello.

È stato una costante o un caso isolato?

In verità io non mi sono resa conto in quel momento di quello che stava accadendo, un po' per la gioia dei festeggiamenti, ero emozionata perché resto una tifosa e non l'ho capito inizialmente, fino a quando una persona non ha iniziato a toccarmi in maniera eccessiva. Prima ho riso, poi mi sono detta ‘ma che sta facendo questo?'. Ho dovuto togliere la mano e da lì ho deciso di andare via.

Con chi eri quella sera?

Ero con un mio carissimo amico, che stava per litigare. Proprio per non far accadere questa cosa ho pensato fosse meglio andare via, mi ero resa conto della gravità di quello che stava per succedere, non mi andava che si arrivasse a quello.

"Cosa si aspettava?", hanno detto in molti, comprese tante donne, contestandoti di essere andata lì a provocare. Cosa ne pensi?

Vorrei chiedere alle persone che giudicano, soprattutto alle donne: ma voi come ci andate al mare? non è la stessa cosa? Non capisco perché nel 2023 siamo ancora così arretrati, soprattutto arrivare a prendermi a parolacce. È vero che mi sono messa a nudo, ho fatto una cosa azzardata e potevo essere consapevole di questo, però non ho dato il pass alle persone per toccarmi e baciarmi il sedere. Non ci ho trovato nulla di male a stare in intimo, ero coperta, avevo delle calze a rete. Non ho parole e sono davvero molto dispiaciuta, soprattutto per le donne che mi danno della troia o cose del genere. Non si sono messe nei miei panni, nelle mie vesti, non hanno capito come mi sia potuta sentire quando sono tornata a casa, dopo essere stata toccata senza dare il mio consenso.

In passato hai detto che ti piace essere guardata ed è noto tu abbia un profilo su Onlyfans. Non credi che questa cosa possa aver generato uno stigma nei tuoi confronti a prescindere?

Sono sempre stata una persona egocentrica sin da bambina. A 16 anni ero su un cubo a ballare sui copricapezzoli e confermo di essere una persona che ama mettersi in mostra. Ma il mio egocentrismo non significa darsi in pasto alle persone. Ho Onlyfans, ma questo non significa io sia una troia. Nei fatti bisogna vedere le persone e nei fatti io non vado dalle persone a scoparmele, mi metto in mostra. Esiste anche un'altra Emy, che è Rita, una persona che ha valori anche differenti dall'egocentrismo. Chi oggi non lo fa? Quante ragazzine si mettono su Tik Tok per mostrare il proprio corpo? Io ci ho trovato una forma di guadagno.

Avere valori, come dici tu, significa qualcosa di contrario all'egocentrismo?

Le persone pensano che una persona che si mette in mostra non sia una brava persona o che sia una poco di buono. Non è così, è vero che sono egocentrica, ma ho dei miei valori e non sono una poco di buono.

Ti sei posta il problema di quello che sarebbe potuto accadere spogliandoti quella sera?

Non me lo sono posto perché sono una persona istintiva, quello che voglio fare e mi va di fare, lo faccio. Volevo divertirmi in quel momento, mettermi in mostra con il mio fisico e l'ho fatto.

Francesco Paolantoni si è spogliato pochi giorni dopo per una scommessa proprio sullo scudetto del Napoli. Cosa hai pensato?

A me Paolantoni ha fatto ridere, mi ha fatto divertire molto. Certo, forse totalmente nudo sul lungomare, considerando la presenza di ragazzi, è un po' eccessivo. Ma al di là di questo, rifletto che sebbene lui abbia avuto delle critiche, la maggior parte delle persone si è divertita, a differenza di quello che è successo a me che sono stata sbranata […] Il bigottismo è una lama a doppio taglio.

La storia di Greta Beccaglia, palpeggiata all'esterno di uno stadio mentre lavorava in Tv, è stato un caso molto noto. Lei aveva deciso di denunciare, tu hai intenzione di fare la stessa cosa?

Ci sto pensando per la denuncia, sono onesta. Ho tutti i video, le persone mi hanno baciato, qualcuno mi ha leccato il braccio, sono tornata a casa con un senso di schifo. Non so se denuncerò, però vorrei dire alle persone di essere meno porci e capire la situazione di una persona che si sta divertendo. Io non mi sarei permessa di leccare il petto di un uomo, nonostante ce ne fossero molti a petto nudo. Perché io donna non potrei farlo?

Secondo te perché a una donna non verrebbe in mente di farlo?

Io penso in Italia ci sia grande arretratezza culturale sul tema della nudità. Io viaggio molto e due mesi fa ero in Brasile, lì era una situazione normale. Sono andata in giro anche scoperta e le persone nemmeno ti guardavano, la nudità è una cosa normale. Agli uomini non si dice nulla, la donna viene vista come un oggetto.

A fronte di quello che è successo, lo rifaresti?

Lo rifarei altre mille volte, senza pensarci un minimo. Non ci trovo nulla di male e mi mostrerò sempre senza nessun problema, come fanno i maschi.