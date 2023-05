Marisa Laurito ha mantenuto la promessa, il vestito azzurro per lo scudetto del Napoli Marisa Laurito ha mantenuto la sua promessa e per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli, ha deciso di vestirsi d’azzurro.

A cura di Ilaria Costabile

Marisa Laurito ha mantenuto la sua promessa: per la vittoria del Napoli campione d'Italia, l'attrice si è vestita d'azzurro, in onore della squadra partenopea. Lo aveva anticipato a Fanpage.it in un'intervista nella quale ha scherzato sul suo ipotetico spogliarello per celebrare il terzo scudetto degli azzurri.

Marisa Laurito vestita d'azzurro Napoli

"Non ho mai detto che mi sarei spogliata, scherzavo e l'hanno presa sul serio" ha dichiarato Marisa Laurito parlando del gesto che avrebbe fatto qualora il Napoli avesse vinto lo Scudetto. La vittoria c'è stata, ma chi ha aspettato lo spogliarello dell'attrice, ha dovuto attendere invano, dal momento che le intenzioni non erano mai state davvero serie. La realtà era ben diversa, la direttrice del Teatro Trianon di Napoli, aveva dichiarato che avrebbe indossato i colori della squadra, aggiungendo in tono ironico che, forse, sarebbe potuta essere nuda sotto: "Non ho più l'età per fare certe cose" ha detto. Ma le promesse fatte sono state mantenute, come dimostrano le foto in cui l'attrice indossa un vestito realizzato appositamente per il trionfo del calcio partenopeo, con tanto di ringraziamento a San Gennaro disegnato sul retro dell'abito.

Francesco Paolantoni nudo per la città

Chi, invece, ha deciso di mettersi davvero a nudo, passeggiando per le strade della città seguito da un'orda di curiosi e fan divertiti dall'accaduto è stato Francesco Paolantoni. L'attore aveva affermato intervistato da Le Iene, che si sarebbe spogliato per celebrare questo evento storico per la città e la squadra e, in effetti, così è stato. Le immagini del comico che passeggia sul lungomare con le parti intime coperte da un tamburo hanno fatto in poco tempo il giro dei social, tra goliardia e stupore nel vedere che, realmente, il mattatore napoletano è riuscito a stupire i tifosi che non hanno potuto fare a meno di supportarlo con risa e tifo da stadio.