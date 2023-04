Caterina Balivo e la promessa da tifosa: “Se il Napoli vince lo scudetto, ecco cosa farò” La conduttrice Caterina Balivo si è raccontata tra vita professionale e privata e si è soffermata in particolare sulla sua grande passione per il calcio e la squadra del Napoli. Ecco la sua promessa in caso di scudetto, ormai certo.

Una promessa è una promessa, soprattutto quando c'è di mezzo lo scudetto. Aveva cominciato Anna Falchi con lo scudetto della Lazio, poi aveva proseguito Sabrina Ferilli con lo scudetto della Roma, quelli sono certamente i più famosi e apprezzati perché legati a uno spogliarello. Cosa farà Caterina Balivo se il Napoli vince lo scudetto, cosa alquanto probabile? Nessuno spogliarello, ma qualcosa di gustoso, quello sì. Ecco la sua promessa in tv, ospite di Francesca Fialdini a "Da noi…a ruota libera".

Le parole di Caterina Balivo

La conduttrice Caterina Balivo si è raccontata tra vita professionale e privata e si è soffermata in particolare sulla sua grande passione per il calcio e la squadra del Napoli. Una passione che è nata in tempi non sospetti, non per convenienza. Caterina Balivo è da sempre una grande tifosa della squadra azzurra: “Tifare Napoli è molto glam e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza”. Proprio sul Napoli da grande tifosa azzurra aveva dichiarato in una delle recenti vittorie degli azzurri: "Questo Napoli è impressionante! Che bello vedere all’opera Osimhen e Kvaratskhelia, sostenuti dal grandissimo lavoro di tutta la squadra! Un gruppo fantastico, senza limiti! Avanti sempre a testa alta!".

Caterina Balivo con la maglia del Napoli

Il sogno di un programma su Napoli

In una precedente intervista, Caterina Balivo si era già raccontata nel suo rapporto con la città di Napoli, parlando di letteratura e di arte, di sport: "Napoli è già una protagonista. Siamo noi napoletani che dobbiamo crederci di più ed essere rispettosi della città. E chi vive a Napoli deve sapere che vive nella città più bella del mondo". E in quella occasione, Caterina Balivo ha rivelato di sognare un giorno di poter realizzare un programma tutto incentrato sulla città di Napoli.