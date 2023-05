Alessandro Siani e lo scudetto del Napoli: “Un trionfo di talento e di cazzimma” L’attore e regista ha raccontato le sue impressioni sul terzo scudetto che la squadra azzurra ha conquistato nel campionato 2002/2023 ai colleghi di “La Repubblica Napoli”: “È stato cucito a mano, questo scudetto”.

Alessandro Siani è un grande tifoso del Napoli. L'attore e regista, nato a Cavalleggeri (a pochi passi dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli), ha raccontato le sue impressioni sul terzo scudetto che la squadra azzurra ha conquistato nel campionato 2002/2023 ai colleghi di "La Repubblica Napoli": "È stato cucito a mano, questo scudetto. La festa era nell’aria e la stavamo inalando da settimane".

Le parole di Alessandro Siani

Alessandro Siani spazia su tutto riguardo ai temi principali di questo Napoli. Si comincia da quella che è stata la festa "rovinata" dai cugini salernitani nella domenica precedente:

Che frenesia. Tutto organizzato, i parenti, i nipoti con le trombette in mano che suonavano dalle 10, tv accesa e telecomando blindato, sciarpe appese ai lampadari, bandiere a ogni balcone e il mega striscione condiviso tra diverse case e pure condomini. Poi quel pareggio: e perfino le pile sono cascate dal telecomando. La trombetta si é spompata e le sciarpe le abbiamo messe per il freddo. Le vampate erano svanite. È stato il nostro Capodanno mancato. Con la bottiglia in mano: meno 7 meno 6 e a meno 5 secondi… all’improvviso ti avvertono che abbiamo sbagliato giorno. Rimetti la bottiglia in frigo. Ma era solo rimandato.

La "cazzimma" del Napoli

Non poteva mancare un passaggio sull'ingrediente di rito, la cazzimma, che per Alessandro Siani è l'asse portante, il sentimento che fa da collante a tutto.

Conta molto, ieri come oggi, anche il sentimento che fa da collante: la cazzimma. Asse portante di una vittoria: dentro c’è tutto, intelligenza, arguzia, furbizia. É stata la parola che spesso invocava De Laurentis per i suoi calciatori. E insieme alla fortuna, la cazzimma di gioco è stato elemento fondamentale che ha contribuito al successo nel campionato. In Champions con un pizzico di cazzimma e fortuna in più potevamo sentire i brividi sulla nostra pelle ancora una volt

E sulla piazza di Napoli: "Le immagini di stanotte ci entreranno nel cuore, ti pervadono, ti confondono. È come un mare alto e lungo che dà finalmente la mano al cielo e sale in paradiso. […] Napoli non è più una cartolina impolverata e accartocciata. È una città che vibra, nella musica , nell’arte, nel cinema, nella letteratura. Diciamo che la cartolina é stata spedita. È arrivata dritta al cuore del mondo".