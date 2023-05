Lo scudetto del Napoli e le reazioni dei vip: tutti pazzi per la squadra del sud Il Napoli è Campione d’Italia per la terza volta dopo i due scudetti di Diego Armando Maradona: le reazioni dei vip da tutto il mondo per la festa e la vittoria della squadra allenata da Luciano Spalletti.

Il Napoli si è laureato Campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, pareggiando per 1-1 alla Dacia Arena contro l'Udinese. Da ieri sera è scoppiata la festa a Napoli come in altre città d'Italia e del mondo. Un evento che non accadeva da trentatré anni che è stato celebrato anche da personaggi dello spettacolo, della politica, del mondo della cultura, tifosi e non. Da Fiorello fino ai Coldplay che hanno dichiarato di non vedere l'ora di suonare nella "città dei Campioni".

Paolo Sorrentino, il regista che ama il Napoli da tutta la sua vita, ha pubblicato un'immagine tutta azzurra: "La capolista se n'è andata", ha scritto. Serena Autieri, napoletanissima e tifosa del Napoli, ha scritto su Instagram: "Vestiamoci d'azzurro per appartenere e condividere un sogno". Nella foto, la Autieri sventola forte una bandiera azzurra. Un'assai emozionata Caterina Balivo condivide un video nel quale sventola con gioia la bandiera del Napoli: "Ci vediamo in piazza! Troppo emozionata! Napoli! Napoli! 33 anni dopo! Una meravigliosa notte di magie". Il messaggio di Mara Venier è affidato a un video con le canzoni di Pino Daniele in sottofondo: "Napoli mia!". Lo scrittore Maurizio de Giovanni: "Insieme, nella Storia, con un sorriso che non smetterà mai di splendere".

I Coldplay, che suoneranno presto proprio allo Stadio Maradona, hanno scritto: "Non vediamo l'ora di suonare nella città dei Campioni" e hanno pubblicato una foto in diretta "Da Maria", il popolare ristorante di cucina napoletana di Notting Hill. Anche Saviano ha scritto un commento: "Non è uno scudetto qualsiasi, credetemi. È uno scudetto vinto dal Napoli. È furore agonistico, gioia pura e trasversale a ogni fascia della società, a ogni quartiere. È nemesi. Soprattutto, è merito. Qualcuno dirà: è sempre così, chiunque lo vinca. E invece no: insisto. Uno scudetto vinto dal Napoli non è come uno scudetto vinto da un’altra squadra". Sabrina Ferilli ha pubblicato una storia su Instagram: "Scudetto meritato! Bravi!".

Fiorello ha commentato: "Onore al Napoli. Buona festa a tutti!". Addirittura Salt Bae, il re della carne degli Emirati Arabi Uniti, ha pubblicato un meme con la testa di Luciano Spalletti al posto del suo corpo. Miriam Candurro ha citato Dio: "A Te, che da lassù hai orchestrato tutto. Se il cielo è azzurro c’è un motivo…". Proprio tutti hanno voluto omaggiare la grande vittoria del Napoli, nessuno escluso.