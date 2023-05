Festa per Scudetto del Napoli: vietati botti e bevande in bottiglia dal 3 al 5 maggio Il Comune di Napoli ha emesso due nuove ordinanze per vietare la vendita di bottiglie e contenitori rigidi da asporto e l’uso di botti per il 3 e il 4 maggio.

A cura di Nico Falco

Con due nuove ordinanze, il Comune di Napoli ha vietato la vendita di bevande in bottiglia e l'utilizzo di fuochi d'artificio sul territorio comunale dalla serata del 3 alle prime ore del 5 maggio, quindi in concomitanza con le due date in cui potrebbe arrivare la vittoria matematica dello scudetto per il Napoli: l'incontro tra Lazio e Sassuolo e quello del giorno successivo tra Udinese e Napoli. Nel primo caso i festeggiamenti scatterebbero se la Lazio perdesse o pareggiasse, mentre nel secondo basterebbe un punto agli azzurri per aggiudicarsi il titolo (i diretti inseguitori, se vincessero tutte le restanti partite, potrebbero arrivare a 79 punti, quota odierna del Napoli).

Divieto di vendita di bottiglie e uso di botti a Napoli

Le due ordinanze sono identiche e ricalcano quella emessa nei giorni scorsi per il 30 aprile e il 1 maggio, differiscono soltanto per i giorni di applicazione; la prima, la 6 del 2 maggio, è in vigore dalle 19 del 3 maggio alle 2 di giovedì 4 maggio; la seconda, la numero 7 del 2 maggio 2023, è in vigore dalle 19 del 4 maggio alle 2 di venerdì 5 maggio. Il dispositivo prevede: