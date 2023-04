Nuova ordinanza festa scudetto Napoli: divieto di vendita bevande in bottiglie vetro e lattine Nuova ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi per vietare la vendita da asporto di bottiglie di vetro e lattine per Napoli-Salernitana.

A cura di Pierluigi Frattasi

Divieto di vendita e somministrazione di bevande e alcol in bottiglie di vetro e lattine a Napoli, domenica 30 aprile. È quanto prevede una nuova ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, che sarà pubblicata nelle prossime ore, come confermano fonti istituzionali di Comune e Polizia Locale a Fanpage.it, in vista dei festeggiamenti per la possibile vittoria del terzo scudetto del Napoli.

Il divieto della vendita di bottiglie per Napoli-Salernitana

L'ordinanza sul divieto di vendita di bottiglie di vetro riguarda la partita Napoli-Salernitana che si disputerà domenica alle ore 15,00, dopo lo spostamento autorizzato dal ministero dell'Interno e dalla Lega Calcio. Si tratta di un provvedimento di sicurezza che sarà valido su gran parte del territorio cittadino, e sarà probabilmente esteso alla zona rossa dell'area pedonale, che abbraccia tutto il centro storico e il Lungomare, e alla zona di Fuorigrotta, dove si trova lo Stadio Diego Armando Maradona, dove si disputerà il match di campionato.

Le ordinanze per la festa scudetto

La nuova ordinanza del sindaco Manfredi va ad aggiungersi a quella con il piano traffico, pubblicata ieri, che prevede un'area pedonale in gran parte del centro della città con 91 varchi presidiati dalle forze dell'ordine e il divieto di circolazione per auto e moto dalle ore 12 di domenica 30 aprile alle ore 4 di lunedì 1 maggio. E alla seconda ordinanza che ha disposto il divieto di sosta e di fermata negli spazi antistanti gli ospedali di Napoli per 300 metri per le giornate da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio.

Perché si vieta la vendita degli alcolici

Il Comune di Napoli ha già disposto in passato, in occasione degli incontri di Calcio, come Italia-Inghilterra del 23 marzo 2023, l'ordinanza di divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglia e lattine, per motivi di sicurezza. Il vetro e le lattine, infatti, possono essere lanciati e procurare danni, inoltre, se lasciati in strada, si trasformano in tonnellate di rifiuti, che vanno poi rimossi.

Per questi motivi, nel corso della partita con l'Inghilterra per gli Europei 2024 a Napoli, per esempio, fu vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, a titolo oneroso, all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona” e nelle aree di Fuorigrotta e la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta nonché il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, a titolo oneroso, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali.