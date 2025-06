video suggerito

Quarto scudetto del Napoli, c’è il biglietto speciale della metro: e su eBay si vendono quelli del 2023 Svelata l’immagine del biglietto celebrativo Anm per il quarto scudetto del Napoli: la squadra azzurra al completo nella stazione metro di Chiaia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

La metro Linea 6 (a sinistra). Il biglietto celebrativo dello scudetto Anm (a destra)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un biglietto speciale della metropolitana per celebrare il quarto scudetto del Napoli, conquistato il 23 maggio scorso allo Stadio Maradona nell'ultima partita di campionato contro il Cagliari. Il ticket celebrativo, edizione limitata, è dell'Anm, l'azienda della mobilità urbana di proprietà del Comune di Napoli, che gestisce le Linee 1 e 6 della metropolitana. La squadra azzurra campione d'Italia compare sul biglietto al completo con la maglia azzurra: tutta la rosa dei 25, da Lukaku a McTominay, sullo sfondo della stazione Linea 6 di Chiaia-Monte di Dio. Al centro mister Antonio Conte, appena riconfermato dal patròn Aurelio De Laurentiis alla guida del club, anche per il prossimo campionato 2025-'26, un anno speciale per gli azzurri, perché coinciderà anche con il centenario della fondazione del Club, avvenuta nel 1926.

Quanto costa il biglietto Anm celebrativo dello scudetto del Napoli 2025

Il ticket celebrativo dello scudetto al momento non è ancora disponibile nelle rivendite autorizzate. Costerà 1,50 euro: il prezzo, appunto, di una corsa singola sul metrò. Mentre i biglietti di funicolari e bus al momento costano 1,30 euro. A svelare l'immagine è l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, che scrive: "Coming soon…Grazie ANM, grazie SSC Napoli".

A Napoli la vittoria dello scudetto è un evento straordinario per il popolo napoletano. La città si colora di azzurro, con striscioni e bandiere, e si fa festa per giorni. Oltre 300mila persone hanno partecipato alla sfilata dei bus scoperti con i calciatori sul lungomare il 26 maggio.

Sulle piattaforme commerciali online, come eBay, invece sono ancora in vendita i biglietti Anm Napoli limited edition dello Scudetto 2022-2023 Campione d'Italia al prezzo di 3,99 euro. All'epoca il ticket dei trasporti corsa singola costava 1,20 euro. Nel corso di tre anni, infatti, il biglietto di sola andata ha registrato un aumento di 30 centesimi.