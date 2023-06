A Napoli già rimossi 8mila metri di striscioni per la festa scudetto: proseguono i lavori del Comune Continua l’opera di rimozione degli striscioni e degli addobbi per la vittoria dello scudetto del Napoli: già ripulite la X, la VI e parte della IX Municipalità.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scudetto Napoli 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La festa per il terzo scudetto del Napoli sembra ormai soltanto un lontano ricordo, dal momento che società e tifosi sono già proiettati verso la prossima stagione, dopo la presentazione del nuovo allenatore azzurro: Rudi Garcia. In città, però, continuano gli sforzi del Comune, della Polizia Municipale, di Asia e di Edison, per rimuovere gli addobbi posizionati dai tifosi per i festeggiamenti: sono stati già rimossi 8mila metri di striscioni bianchi e azzurri.

I tecnici hanno già ripulito la X Municipalità (Fuorigrotta e Bagnoli), alcune strade che rientrano nella IX Municipalità (Pianura e Soccavo), nonché la VI Municipalità (Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio). Gli striscioni bianchi e azzurri, insieme ad altri striscioni telati, sono stati riposti in circa 20 grandi sacchi e sono poi stati smaltiti nelle isole ecologiche di Asia disseminate in città.

Iniziata la rimozione degli striscioni nella V Municipalità

In queste ora, invece, le operazioni di rimozione di addobbi e striscioni sta riguardando la V Municipalità (Vomero e Arenella). "Gli interventi proseguono seguendo il cronoprogramma previsto dal tavolo tecnico istituito dal Comune di Napoli e secondo le direttive impartite, la società municipalizzata sta intervenendo in base alle proprie competenze tecniche con una squadra di sei operatori impegnata ogni giorno sul territorio" ha detto Daniele D'Ambrosio, amministratore unico di Napoli Servizi.