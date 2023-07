Finita la festa scudetto nelle vie di Napoli, “rimossi nastri azzurri lunghi 400 campi di calcio” Il Comune in due mesi ha rimosso oltre 40mila metri lineari di nastri bianchi e azzurri e diversi striscioni telati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Finita la festa scudetto nelle strade di Napoli. Il Comune annuncia la conclusione delle operazioni di rimozione di tutti gli addobbi con i nastri bianchi e azzurri presenti nelle pubbliche vie e piazze. "Rimossi striscioni e nastri bianchi e azzurri per una lunghezza pari a 400 campi di calcio". Le operazioni di pulizia, affidate alla società Napoli Servizi, erano iniziate il 12 giugno scorso, ci sono voluti quasi due mesi per completarle.

Restano i festoni sui palazzi e nelle strade private

L'azienda partecipata del Comune, però, è intervenuta solo per gli addobbi presenti nelle aree a verde pubblico, come indicato dalla cabina di regia del Comune. Mentre per i festoni che si trovano sui palazzi privati non può intervenire il Municipio, ma la rimozione spetta ai cittadini. Il sindaco Gaetano Manfredi, quando è iniziata la campagna di rimozione, ha chiesto la collaborazione di tutti i cittadini per smaltire gli striscioni nelle isole ecologiche.

Il Comune: "Conclusa la rimozione nelle pubbliche vie"

Palazzo San Giacomo oggi, giovedì 27 luglio 2023, ha annunciato che "si sono conclusi gli interventi di rimozione degli addobbi spontanei per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli realizzati nelle 10 Municipalità dagli operatori della Napoli Servizi. Oltre 40mila metri lineari di nastri bianchi e azzurri e diversi striscioni telati – corrispondenti alla lunghezza di 400 campi da calcio – sono stati rimossi e raccolti in 112 sacchi di grandi dimensioni quotidianamente trasportati e smaltiti presso l’isola ecologica di Asia Napoli".

Dallo scorso 12 giugno la squadra della Napoli Servizi, composta da 6 operatori, è intervenuta esclusivamente nelle aree verdi pubbliche delle 10 Municipalità. La zona nella quale è stato raccolto il maggior quantitativo di materiale è stata la Municipalità 5 Vomero-Arenella, con 8.500 metri di nastro, seguita dalla Municipalità 3 Stella-San Carlo Arena, con 7.600 metri. Le attività sono state realizzate sotto il coordinamento dalla task force di Palazzo San Giacomo, attivata dal Gabinetto del Sindaco, della quale fanno parte, insieme ai servizi comunali competenti, Polizia Municipale, Napoli Servizi, Asia ed Edison con gli Assessorati al Verde, alla Legalità, alle Infrastrutture ed ai Rapporti con le Municipalità.