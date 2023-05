Festa Scudetto Napoli, ipotesi nuovo stop alle auto dalle 20.30 di mercoledì e giovedì Nuovo piano sicurezza a Napoli per i possibili festeggiamenti per lo Scudetto: ipotesi stop alla circolazione di auto e moto mercoledì e giovedì dalle 20.30.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I preparativi per la festa Scudetto a Forcella. Foto / Fanpage.it

Un nuovo piano traffico in caso di Scudetto del Napoli, con nuove ipotesi di blocco alla circolazione a alla vendita di bevande in vetro e lattine in centro. Per ora sono solo ipotesi, ma ci sarebbero queste le principali richieste, assieme a diverse altre, sul tavolo del prefetto Claudio Palomba. Richieste partite dal questore Alessandro Giuliano in vista di una due giorni infrasettimanale nel quale si prevedono, con maggiore incidenza rispetto allo scorso fine settimana, i festeggiamenti dei tifosi del Napoli per la vittoria del campionato. Senza la contemporaneità delle gare, infatti, il titolo può arrivare o mercoledì sera (se la Lazio non vince contro il Sassuolo) oppure giovedì sera (se il Napoli fa almeno un punto ad Udine, indipendentemente dal risultato della Lazio del giorno prima).

Di conseguenza, può nascere nuovamente il problema della "festa spontanea": e così questore, prefetto e sindaco di Napoli starebbero studiando un nuovo piano traffico, stavolta meno restrittivo rispetto a quello che entrò in vigore domenica scorsa: stop alla circolazione di auto e moto in Centro, divieto di vendita di bevande in vetro e lattine e nuovo divieto di sosta entro un raggio di 300 metri dagli ospedali cittadini. Per ora solo mere ipotesi, perché bisognerà coordinarsi nuovamente con tutte le autorità, e stavolta il tempo di organizzazione è minore. Tuttavia, sul tavolo delle ipotesi ci sarebbe un'importante novità: qualora il Napoli vincesse lo Scudetto di mercoledì, l'ordinanza si "limiterebbe" alla sola sera e notte del 3 maggio, e non anche al giovedì successivo. Viceversa, entrerebbe in vigore direttamente giovedì 4 maggio qualora la Lazio mercoledì battesse il Sassuolo. Stessa sorte per il divieto di vendita di bevande in vetro e lattine e quello di sosta e fermata nei pressi degli ospedali. Nelle prossime ore, potrebbe arrivare il via libera ufficiale e l'ordinanza comunale vera e propria.