Festa scudetto Inter a Milano: il percorso del pullman e le strade chiuse
Quella di oggi, domenica 17 maggio, sarà una grande giornata di festa per i tifosi dell'Inter. A Milano, infatti, si celebrerà la vittoria dello scudetto, il ventunesimo. E proprio per consentire a tutti i supporters di festeggiare questo momento e, soprattutto, permettere il passaggio del pullman scoperto con i giocatori della squadra, sono state chiuse alcune strade, previste deviazioni e percorsi alternativi.
La partenza dallo stadio dovrebbe essere prevista tra le 18 e le 18:30. L'arrivo in Piazza Duomo tra le 22:30 e le 23.
Le strade chiuse a Milano domenica 17 maggio
In occasione del passaggio del corteo, è stata disposta la chiusura al traffico di alcune strade. In particolare:
- piazzale dello Sport
- viale Caprilli
- piazzale Lotto
- via Monte Rosa
- piazza Buonarroti
- via Giotto
- via del Burchiello
- via D’Arezzo
- via da Giussano
- piazza della Conciliazione
- via Boccaccio
- piazza Giovine Italia
- piazza Virgilio
- via Vincenzo Monti
- largo D’Ancona
- corso Magenta
- via Meravigli
- via Dante
- piazza Cordusio
- via Orefici
- piazza Duomo
Il percorso del pullman con i giocatori
Come abbiamo scritto precedentemente, il pullman scoperto con i giocatori dell'Inter partirà da San Siro tra le 18 e le 18:30. Ecco tutto il percorso che svolgerà:
- Viale Caprilli
- Piazzale Lotto
- Via Monte Rosa
- Buonarroti
- Via Giotto
- Via del Burchiello
- Via Guido d’Arezzo
- Conciliazione
- Via Boccaccio
- Piazza Virgilio
- Via monti
- Corso Magenta
- Via Meravigli
- Cordusio
- Via Orefici
- Piazza del Duomo
In piazza Duomo, poi, si avrà modo di festeggiare e divertirsi per celebrare questo ennesimo successo.
Orari dei mezzi pubblici: bus, tram e metro
Occhio agli orari dei mezzi pubblici e a tutte le deviazioni previste. Come riportato sul sito di Atm, dopo le 18 chiude la stazione Duomo. Sia i treni della M1 che della M3 salteranno la fermata. In alternativa, quindi, bisognerà usare Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza bisognerà considerare le stazioni vicine.
La stazione Cordusio chiuderà temporaneamente al passaggio dei tifosi in via Orefici mentre quelle di Segesta e Ippodromo chiuderanno poco prima della fine della partita. Si potranno raggiungere le stazioni di San Siro Stadio M5 e Lotto M1 M5.
Il tram 16 verso San Siro, due ore prima fino all'inizio della partita, salterà la fermata piazza Axum. Durante la partita faranno capolinea in via Dessié. A fine partita, i tram verso Monte Velino invece la salteranno.
Il bus 49, da due ore prima e fino al termine della partita, salteranno le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passeranno da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.
I bus 64 e 80, a fine partita e per circa un'ora, verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano devieranno e salteranno le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant'Elena. Per quanto riguarda, il bus 78, per circa un'ora, i bus verso Bisceglie salteranno le fermate da via Diomede/Sant'Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, salteranno le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar. A ogni modo, tram e bus non passeranno dal centro dopo le 18.