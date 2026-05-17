Festa scudetto Inter a Milano: il percorso del pullman e le strade chiuse

Domani ci sarà la festa dello Scudetto per l’Inter. Per l’occasione, il pullman scoperto con i giocatori attraverserà le principali via della città. Alcune stazioni della metro chiuderanno, bus e tram devieranno e ci saranno alcune strade chiuse. Il corteo dovrebbe partire tra le 18 e le 18.30 da San Siro.

La festa scudetto Inter del 2024 in Piazza Duomo a Milano

Quella di oggi, domenica 17 maggio, sarà una grande giornata di festa per i tifosi dell'Inter. A Milano, infatti, si celebrerà la vittoria dello scudetto, il ventunesimo. E proprio per consentire a tutti i supporters di festeggiare questo momento e, soprattutto, permettere il passaggio del pullman scoperto con i giocatori della squadra, sono state chiuse alcune strade, previste deviazioni e percorsi alternativi.

La partenza dallo stadio dovrebbe essere prevista tra le 18 e le 18:30. L'arrivo in Piazza Duomo tra le 22:30 e le 23.

Le strade chiuse a Milano domenica 17 maggio

In occasione del passaggio del corteo, è stata disposta la chiusura al traffico di alcune strade. In particolare:

piazzale dello Sport

viale Caprilli

piazzale Lotto

via Monte Rosa

piazza Buonarroti

via Giotto

via del Burchiello

via D’Arezzo

via da Giussano

piazza della Conciliazione

via Boccaccio

piazza Giovine Italia

piazza Virgilio

via Vincenzo Monti

largo D’Ancona

corso Magenta

via Meravigli

via Dante

piazza Cordusio

via Orefici

piazza Duomo

Il percorso del pullman con i giocatori

Come abbiamo scritto precedentemente, il pullman scoperto con i giocatori dell'Inter partirà da San Siro tra le 18 e le 18:30. Ecco tutto il percorso che svolgerà:

Viale Caprilli

Piazzale Lotto

Via Monte Rosa

Buonarroti

Via Giotto

Via del Burchiello

Via Guido d’Arezzo

Conciliazione

Via Boccaccio

Piazza Virgilio

Via monti

Corso Magenta

Via Meravigli

Cordusio

Via Orefici

Piazza del Duomo

In piazza Duomo, poi, si avrà modo di festeggiare e divertirsi per celebrare questo ennesimo successo.

Orari dei mezzi pubblici: bus, tram e metro

Occhio agli orari dei mezzi pubblici e a tutte le deviazioni previste. Come riportato sul sito di Atm, dopo le 18 chiude la stazione Duomo. Sia i treni della M1 che della M3 salteranno la fermata. In alternativa, quindi, bisognerà usare Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza bisognerà considerare le stazioni vicine.

La stazione Cordusio chiuderà temporaneamente al passaggio dei tifosi in via Orefici mentre quelle di Segesta e Ippodromo chiuderanno poco prima della fine della partita. Si potranno raggiungere le stazioni di San Siro Stadio M5 e Lotto M1 M5.

Il tram 16 verso San Siro, due ore prima fino all'inizio della partita, salterà la fermata piazza Axum. Durante la partita faranno capolinea in via Dessié. A fine partita, i tram verso Monte Velino invece la salteranno.

Il bus 49, da due ore prima e fino al termine della partita, salteranno le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passeranno da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

I bus 64 e 80, a fine partita e per circa un'ora, verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano devieranno e salteranno le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant'Elena. Per quanto riguarda, il bus 78, per circa un'ora, i bus verso Bisceglie salteranno le fermate da via Diomede/Sant'Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, salteranno le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar. A ogni modo, tram e bus non passeranno dal centro dopo le 18.