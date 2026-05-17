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Festa scudetto Inter a Milano: il percorso del pullman e le strade chiuse

Domani ci sarà la festa dello Scudetto per l’Inter. Per l’occasione, il pullman scoperto con i giocatori attraverserà le principali via della città. Alcune stazioni della metro chiuderanno, bus e tram devieranno e ci saranno alcune strade chiuse. Il corteo dovrebbe partire tra le 18 e le 18.30 da San Siro.
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A cura di Ilaria Quattrone
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La festa scudetto Inter del 2024 in Piazza Duomo a Milano
La festa scudetto Inter del 2024 in Piazza Duomo a Milano

Quella di oggi, domenica 17 maggio, sarà una grande giornata di festa per i tifosi dell'Inter. A Milano, infatti, si celebrerà la vittoria dello scudetto, il ventunesimo. E proprio per consentire a tutti i supporters di festeggiare questo momento e, soprattutto, permettere il passaggio del pullman scoperto con i giocatori della squadra, sono state chiuse alcune strade, previste deviazioni e percorsi alternativi.

La partenza dallo stadio dovrebbe essere prevista tra le 18 e le 18:30. L'arrivo in Piazza Duomo tra le 22:30 e le 23.

Le strade chiuse a Milano domenica 17 maggio

In occasione del passaggio del corteo, è stata disposta la chiusura al traffico di alcune strade. In particolare:

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  • piazzale dello Sport
  • viale Caprilli
  • piazzale Lotto
  • via Monte Rosa
  • piazza Buonarroti
  • via Giotto
  • via del Burchiello
  • via D’Arezzo
  • via da Giussano
  • piazza della Conciliazione
  • via Boccaccio
  • piazza Giovine Italia
  • piazza Virgilio
  • via Vincenzo Monti
  • largo D’Ancona
  • corso Magenta
  • via Meravigli
  • via Dante
  • piazza Cordusio
  • via Orefici
  • piazza Duomo

Il percorso del pullman con i giocatori

Come abbiamo scritto precedentemente, il pullman scoperto con i giocatori dell'Inter partirà da San Siro tra le 18 e le 18:30. Ecco tutto il percorso che svolgerà:

  • Viale Caprilli
  • Piazzale Lotto
  • Via Monte Rosa
  • Buonarroti
  • Via Giotto
  • Via del Burchiello
  • Via Guido d’Arezzo
  • Conciliazione
  • Via Boccaccio
  • Piazza Virgilio
  • Via monti
  • Corso Magenta
  • Via Meravigli
  • Cordusio
  • Via Orefici
  • Piazza del Duomo

In piazza Duomo, poi, si avrà modo di festeggiare e divertirsi per celebrare questo ennesimo successo.

Orari dei mezzi pubblici: bus, tram e metro

Occhio agli orari dei mezzi pubblici e a tutte le deviazioni previste. Come riportato sul sito di Atm, dopo le 18 chiude la stazione Duomo. Sia i treni della M1 che della M3 salteranno la fermata. In alternativa, quindi, bisognerà usare Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea. Per raggiungere la piazza bisognerà considerare le stazioni vicine.

La stazione Cordusio chiuderà temporaneamente al passaggio dei tifosi in via Orefici mentre quelle di Segesta e Ippodromo chiuderanno poco prima della fine della partita. Si potranno raggiungere le stazioni di San Siro Stadio M5 e Lotto M1 M5.

Il tram 16 verso San Siro, due ore prima fino all'inizio della partita, salterà la fermata piazza Axum. Durante la partita faranno capolinea in via Dessié. A fine partita, i tram verso Monte Velino invece la salteranno.

Il bus 49, da due ore prima e fino al termine della partita, salteranno le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passeranno da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena.

I bus 64 e 80, a fine partita e per circa un'ora, verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano devieranno e salteranno le fermate da via Novara/via San Giusto a via Novara/via Sant'Elena. Per quanto riguarda, il bus 78, per circa un'ora, i bus verso Bisceglie salteranno le fermate da via Diomede/Sant'Elia a via Patroclo/via Bisanzio. Verso via Govone, salteranno le fermate da via San Giusto/via Ferreri a via Pinerolo/via Harar. A ogni modo, tram e bus non passeranno dal centro dopo le 18.

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