Chiara Ferragni compie 35 anni: quanto costano i piatti della cena del suo compleanno Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 35° compleanno con una cena elegante, circondata dalla famiglia e dagli amici più cari. Scopriamo alcuni dettagli sulla tavola della festa.

A cura di Clara Salzano

La cena di compleanno per i 35 anni di Chiara Ferragni a Palermo

Chiara Ferragni è a Palermo per il suo 35° compleanno con la famiglia e gli amici più stretti. Sarà un weekend di festeggiamenti per la nota influencer che è arrivata ieri a Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel per dare inizio alle celebrazioni. La cena del compleanno di Chiara Ferragni, circondata dagli affetti più cara, si è svolta nell'elegante ristorante dell'hotel da sogno con vista sul golfo di Palermo. Dai video e le immagini condivise sui social dalla famosa influencer e i suoi invitati non è passato inosservato i dettagli della tavola del compleanno. Vediamo quanto costano i piatti di design usati per la cena.

Le celebrazioni per il compleanno di Chiara Ferragni

Piatti di design per la cena di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha scelto di festeggiare il suo compleanno a cena con la famiglia e i suoi amici più cari. Per la mondana occasione la festeggiata ha prenotato un lungo tavolo nel ristorante di Villa Igiea a Palermo che ha creato un allestimento accurato ed elegante all'insegna del design.

La tavola di compleanno per Chiara Ferragni

Dalle immagini condivise sui social da Chiara Ferragni e i suoi invitati a cena è stato possibile notare alcuni dettagli della tavola imbandita per il suo compleanno. Centro tavola floreali e piatti di ceramica colorati firmati Ginori 1735 hanno caratterizzato l'elegante tavolata per cui è stato pensato un menù dedicato.

Quanto costano i piatti della cena di Chiara Ferragni

Gli invitati alla cena di compleanno di Chiara Ferragni a Palermo hanno usato i piatti della linea "Il viaggio di Nettuno" di Ginori 1735. La collezione è ispirata dalla passione del designer Luke Edward Hall per la mitologia Greco-Romana.

Un piatto sulla tavola di Chiara Ferragni

Il protagonista della collezione di design Ginori 1735 è Nettuno con altri personaggi della mitologia e alcuni simboli marini.

Piatti Ginori 1735 della linea Il viaggio di Nettuno

Un piatto piano della linea Il Viaggio di Nettuno costa 166 euro, il piatto dessert della collezione costa 122 euro mentre il set di due piatti per il pane con la conchiglia costa 104 euro. Imbandire una tavola con il servizio di Ginori 1735 per sedici persone come quella di Chiara Ferragni può costare anche 6.000 euro.