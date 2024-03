Chiara Ferragni a Dubai con un mini abito nero: il ricamo in paillettes è a forma di pesce

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni trascorrerà la Pasqua a Dubai, con i figli Leone e Vittoria, alcuni amici e la sorella Valentina. Mentre Fedez trasloca e la crisi tra i due sembra sempre più forte, l'imprenditrice digitale si concentra sulla famiglia, che ha portato con sé in un resort super lusso. Come è stato notato da molti followers, al posto della fede è spuntato un anello preziosissimo, simbolo di una distanza sempre maggiore tra i due. Durante la vacanza negli Emirati Arabi, inoltre, l'influencer ha lanciato diverse tendenze che sicuramente rivedremo durante la Primavera/Estate 2024, come il costume effetto jeans e un top con dettagli floreali super glamour. Per la cena in famiglia del sabato di Pasqua, Ferragni ha stupito tutti con un mini abito elegante e con un ricamo in paillettes davvero particolare.

Chiara Ferragni con un amico a Dubai

Il mini dress di Chiara Ferragni a Dubai

Il sabato sera a Dubai Chiara Ferragni e il suo gruppo di amici e parenti lo hanno trascorso a Zuma, uno dei ristoranti più chic dell'Emirato. Per l'occasione l'influencer ha sfoggiato un outfit elegantissimo con un dettaglio particolare. Il mini abito nero dalla silhouette svasata presenta uno scollo a cuore all'apparenza molto tradizionale. In realtà una delle due coppe presenta un ricamo in paillettes a forma di piccolo pesce: un modo irriverente per rende meno minimal un semplice vestito nero. Sotto la coppa ricamata troviamo un dettaglio cut-out che movimenta la linea dell'outfit, rendendolo più fresco ma comunque sexy.

Il mini abito di Chiara Ferragni

A completare il look da sera è completato con un paio di sandali gioiello del suo brand omonimo: il modello Andromeda slim nero ha entrambe le stringe tempestate di cristalli che illuminano anche l'outfit total black e che slanciano chi li indossa. Sul sito del marchio vengono venduto a 219 euro.

I sandali Andromeda Slim di Chiara Ferragni