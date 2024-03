Chiara Ferragni, cena a Dubai con il top scintillante. Quanto costa la T-shirt dell’influencer L’imprenditrice digitale è volata nell’emirato arabo con i figli. Per la serata in compagnia della sorella e di un’amica, Chiara Ferragni ha indossato un look total black, quanto costa il capo sparkling che ha scelto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da sinistra: Valentina Ferragni, Chiara Ferragni e Karen Wazen Bakhazi

Chiara Ferragni ha scelto di passare le vacanza pasquali a Dubai assieme ai figli e in compagnia della sorella Valentina e della madre di Marina Di Guardo. La famiglia è partita alla volta dell'emirato arabo a inizio settimana e ha scelto di alloggiare al Bulgari Hotel, un resort di lusso che può arrivare a costare 16450 euro a notte e si sta godendo il clima caldo di Dubai anticipando l'estate e cogliendo l'occasione per mostrare la nuova collezione di costumi del marchio della nota influencer. L'impreditrice si sta godendo un po' di tempo lontana da Milano e dai riflettori, dopo la fine della storia con Fedez che nel frattempo si è trasferito nella casa nuova, lasciando l'attico di City Life che avevano appena finito di costruire.

Chiara Ferragni in Giuseppe Di Morabito

Il look di Chiara Ferragni per la serata

Dopo aver girato per la città con i figli, scoprendo le bellezze che lo Stato sul Golfo Arabo riserva tra attrazioni turistiche e le imponenti e moderne costruzioni architettoniche, le passeggiate nei suoi famosi giardini e un giro nel deserto, l'influencer ha trascorso una serata con la sorella e l'amica Karen Wazen Bakhazi, fondatrice di un brand di eyewear. Per la cena l'imprenditrice digitale ha scelto di indossare un look total black con pantaloni neri e top arricchito da cristalli firmato Giuseppe Di Morabito. La maglietta dalle maniche corte è caratterizzata da due cut-out sul davanti arricchiti al centro da tre decorazioni tempestate di micro strass a forma di petalo di calla. La T-shirt ha un valore di 380 euro.