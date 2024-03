Chiara Ferragni a Dubai: al posto della fede indossa l’anello pantera da oltre 80mila euro Chiara Ferragni è a Dubai con i figli e nelle prime foto postate in diretta dalla vacanza ha sfoggiato un nuovo anello al posto della fede: ecco chi lo ha firmato e quanto vale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

166 CONDIVISIONI condividi chiudi

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere davvero inconciliabile e non solo perché stanno vivendo in due case differenti ormai da diverse settimane. Sebbene si siano rincontrati per i compleanni dei piccoli Leone e Vittoria, cercano di mantenere le distanze il più possibile, anche in un periodo di festa come quello di Pasqua. Se da un lato, infatti, l'imprenditrice è volata a Dubai con i figli per staccare la spina dalla normale routine, il cantante sta approfittando della sua assenza per tornare nell'abitazione a CityLife e organizzarsi per il trasloco. I più attenti, inoltre, avranno sicuramente notato un dettaglio eloquente nel look di Chiara: sembra aver sostituito la fede con un altro anello prezioso.

Chiara Ferragni senza fede in vacanza

Chiara Ferragni ha dato ufficialmente il via alla vacanza a Dubai con Leone e Vittoria: è tornata nell'hotel che ha visitato anche lo scorso anno con Fedez e ora prova a rilassarsi tra look estivi e tintarella. Certo, continua a non mostrare i piccoli (o al massimo li fotografa di spalle), ma per il resto pare che stia provando a recuperare la sua normale strategia di comunicazione. Proprio di recente, ad esempio, ha condiviso le prime foto in costume, anticipando così il trend da seguire assolutamente la prossima estate, quello del bikini a effetto denim. Il dettaglio che non può passare inosservato è che, a differenza delle settimane scorse, ha tolto la fede nuziale.

Chiara Ferragni con l'anello Cartier

L'anello pantera di Chiara Ferragni

Qual è l'anello che Chiara sta indossando all'anulare sinistro al posto della fede? Il Panthère de Cartier, l'iconico modello a forma di pantera che fascia il dito firmato dalla nota gioielleria di lusso. Per essere precisi si tratta della variante in oro bianco 750/1000 decorato con onice, 4 smeraldi e 298 diamanti taglio brillante 1,82 carati.

Leggi anche Chiara Ferragni brilla tra oro e diamanti: i nuovi gioielli valgono quasi 80mila euro

Anello Panthère de Cartier

Sebbene il suo prezzo vari a seconda del peso in carati, del numero e della dimensione delle pietre, sul sito ufficiale viene venduto a 83.500 euro.

Chiara Ferragni con l'anello Cartier alla mano destra

Non è la prima volta che l'imprenditrice sfoggia il prezioso, lo aveva già fatto spesso in passato, dando prova che si tratta di uno dei suoi gioielli preferiti, ma questa volta lo ha portato alla mano destra. Si sarà trattato solo di un caso?