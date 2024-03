Leone compie sei anni, il tema della festa del figlio di Chiara Ferragni e Fedez Party dedicato a uno dei suoi videogiochi preferiti per il primogenito degli ormai ex Ferragnez. Il bambino si gode questa giornata assieme ai suoi genitori e spegne le candeline su una torta di tre piani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Chiara Ferragni e i figli

Leone, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni oggi compie 6 anni e i genitori hanno messo da parte le tensioni per festeggiare assieme il bambino. È ormai nota, infatti, la crisi della coppia, il cantante ha lasciato l'attico di City Life, concluso da pochi mesi, per trasferirsi in un appartamento in zona Navigli.

La festa a tema di Leone

Ancora non si sa se i due si lasceranno definitivamente, ma per questo momento importante nella vita del figlio hanno deciso di fare fronte comune. Entrambi i genitori hanno pubblicato una foto con i piccoli nelle storie Instagram, ma nessuno scatto di famiglia.

Fedez con i figli

Il tema della festa di compleanno di Leone

Per festeggiare i suoi sei anni Leone ha voluto una festa a tema Sonic the Hedgehog un videogioco giapponese che ha come protagonista un riccio blu antropomorfo in grado di superare la velocità del suono. Da questo personaggio sono stati tratti anche fumetti e serie animate, grazie alla sua abilità e alla sua passione per l'avventura, Sonic proteggere il mondo dai cattivi, in particolare dal dottor Ivo "Eggman" Robotnik, il suo acerrimo nemico. Il bambino è un grande appassionato di questo videogioco, e già al suo quarto compleanno aveva avuto una torta personalizzata con l'animaletto blu.

La torta di compleanno di Leone

Leone possiede molti accessori a tema Sonic, come lo zainetto per andare a scuola, e svariati pigiami, peluche e cappellini. Per il suo compleanno tutta la casa è addobbata di blu: palloncini, cartonati, gigantografie e addirittura un Sonic in carne ed ossa. La torta è decisamente più grande di quella di due anni fa e sono stati realizzati anche dei biscotti a forma di personaggio, da servire nell'area bambini allestita con piccoli tavolini, sedie su misura e ovviamente piatti a tema.

I biscotti per la festa di compleanno di Leone