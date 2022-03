Leone compie 4 anni, i Ferragnez festeggiano con la torta personalizzata a tema cartoon Leone Lucia Ferragni compie oggi 4 anni. Non poteva mancare la festicciola in famiglia, con foto di rito e ovviamente torta personalizzata.

A cura di Giusy Dente

Instagram @chiaraferragni

In casa Ferragni oggi è un giorno importante, di festa doppia: oltre a essere la Festa del papà che quindi vede protagonista Fedez, è soprattutto il compleanno di Leone. Il primogenito della coppia compie 4 anni e non poteva mancare una piccola festicciola in famiglia per celebrare la ricorrenza, con foto e ovviamente torta personalizzata. Sia l'imprenditrice che il rapper sui rispettivi canali social hanno dedicato parole affettuose al bambino, che ha stravolto le loro vite portando tanta gioia. Entrambi hanno condiviso le sue foto più belle, dalla nascita ai viaggi passando per altri momenti importanti. E lo stesso hanno fatto anche le zie Valentina e Francesca e la nonna, Marina Di Guardo. Oggi, per il piccolo, c'è una vera e propria valanga d'amore in programma.

I Ferragnez festeggiano Leone

Dopo giorni di silenzio social, Fedez è tornato su Instagram per fare gli auguri al figlio Leone. Il rapper ha reso pubblica la notizia di una malattia che lo metterà, nei prossimi mesi, di fronte a un percorso importante, da affrontare con coraggio. Visto il momento delicato, i Ferragnez hanno preferito dedicarsi alla propria intimità familiare, stringendosi attorno a lui con amore. E tanti messaggi sono giunti anche da fan e follower, che hanno dimostrato il loro sostegno. "Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai" ha scritto per il primogenito che oggi compie 4 anni. "Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo" gli ha fatto eco l'influencer.

Instagram @chiaraferragni

Il compleanno di Leone Lucia Ferragni

Stavolta c'è il numero 4 sulla torta per Leone Lucia Ferragni. In questi anni i genitori lo hanno sempre festeggiato, in particolare la prima volta, con un party in grande stile a tema marino, con tanto di look coordinato padre-figlio. I due anni successivi la pandemia ha costretto a ridimensionare il tutto. Nel 2020 i Ferragnez hanno dovuto rinunciare al party ricco di invitati che progettavano da mesi, optando per qualcosa di più intimo. Quella volta, in pieno lockdown è stata proprio Chiara Ferragni a preparare la torta: la prima crostata della sua vita!

Instagram @chiaraferragni

Anche l'anno scorso (poco prima della nascita di Vittoria) la festicciola casalinga è stata rallegrata da una torta personalizzata a tema Supereroi. Stavolta la famiglia si è nuovamente riunita davanti alla torta per uno scatto, una foto ricordo che esprime tutta la gioia del momento. Ci sono i genitori e i due bambini e il dolce è nuovamente a tema cartoon, con Sonic, il riccio blu caratterizzato da un'incredibile velocità protagonista di film e videogiochi. La prossima ricorrenza di famiglia sarà il primo compleanno di Vittoria, il 23 marzo.