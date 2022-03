Fedez rompe il silenzio dopo l’annuncio della malattia, il messaggio per suo figlio Leone Il cantante pubblica un messaggio di auguri per il figlio, che oggi compie 4 anni. Nessun riferimento diretto alla malattia annunciata due giorni fa, ma una frase che dice molto: “Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai”.

A cura di Andrea Parrella

La notizia della malattia di Fedez ha senza dubbio deviato la direzione della discussione pubblica nelle ultime ore. Il cantante ha svelato via social chegli è stata diagnosticata una malattia per la quale dovrà seguire un percorso di cure. Lo ha fatto attraverso una serie di storie in cui ha trattenuto a fatica le lacrime. Poi un silenzio di più di 24 ore sui social, decisamente atipico rispetto al suo abituale utilizzo di Instagram.

Gli auguri a Leone per il compleanno

Silenzio rotto in queste ore, con un post di auguri a Leone, primogenito della coppia, che oggi compie 4 anni. Una serie di foto con il bambino, dal giorno della nascita a oggi, con una didascalia di accompagnamento che non menziona mai la malattia, per quanto sia quasi inevitabile leggere in questa chiave l'ultima frase, quel "ti tengo stretto più che mai" con cui si aggrappa all'affetto per il figlio per farsi forza e cercare conforto in quegli affetti familiari per lui fondamentali:

Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie.

Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te.

Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai ❤️

Auguri Leoncino

Le parole di Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni ha dedicato un post di auguri per Leone, raccogliendo le istantanee del bambino sin dalla sua nascita dal suo punto di vista, ma includendo anche un messaggio per suo marito: "VerificatoAuguri al nostro Leo per i suoi 4 anni 💖 Nella vita non ho mai provato emozione più grande del vederti la prima volta, e da quel momento hai dato ai nostri giorni un significato totalmente nuovo. Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu 💖 Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me. Auguri anche a te amore, che sei il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli".

Fedez, l'annuncio della malattia

Pochi giorni prima Fedez aveva annunciato via social di avere seri problemi di salute, che avrebbe dovuto affrontare con un percorso di cure. Questo il lungo messaggio, comparso all'improvviso sui social: "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato in tempo il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia. Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere altre storie mi ha dato conforto. Sicuramente mi sento di raccontarvelo in futuro. Sono circondato dagli affetti, questa parentesi della vita riesce ad avere un senso, cosa che a tratti non si riesce a dare. In questi anni ho avuto una sorta di album dei ricordi condiviso, quello sarà la mia forza. Mi sentivo di buttare fuori un po' di mer**, in questo momento non sono abbastanza lucido per andare oltre. Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni".