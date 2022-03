I baci tra Fedez e il figlio Leone in videochiamata: “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere” Fedez ancora in ospedale dopo l’operazione delicata dà la buonanotte al figlio Leone in videochiamata: baci, giochi e il desiderio del rapper di tornare a casa.

A cura di Gaia Martino

Fedez si trova ancora in ospedale dopo l'operazione a cui si è sottoposto negli ultimi giorni, gli hanno asportato una parte del pancreas, tumore compreso, ed ora sta attraversando il periodo di convalescenza. Al suo fianco c'è la moglie, Chiara Ferragni, che ieri sera ha baciato e abbracciato pubblicamente sui social dal letto di ospedale. Ad aspettarlo a casa invece i suoi figli, Leone e Vittoria, che grazie alla tecnologia può comunque vedere: prima di andare a dormire il rapper ha salutato il suo primogenito dal cellulare. Padre e figlio si sono scambiati teneri baci e sorrisi, poi l'emozionante messaggio scritto sul video pubblicato tra le stories.

La videochiamata di Fedez con il figlio Leone

"Tornare a casa per me sarà tornare a vivere" ha scritto Fedez su Instagram attraverso le stories. In questi giorni in cui si trova in ospedale il rapper sta aggiornando di rado i suoi profili social, mostra le sue videochiamate con i suoi figli, Leone e Vittoria. Negli ultimi minuti ha mostrato una chiamata tra lui e il figlio Leone, fatta prima di andare a dormire: papà e figlio si scambiano baci, sorrisi e giocano insieme, commuovendo i fan.

I regali speciali di Leone per papà Fedez

Il piccolo Leone sente la mancanza del suo papà e attende con ansia di poter tornare a giocare di nuovo insieme, al più presto. E in sua assenza sta cercando in tutti i modi di fargli sentire la sua vicinanza in un momento così difficile. Dopo avergli regalato un quadretto speciale con dentro un messaggio d'amore con scritto ‘Auguri papà ti voglio bene' , Leone ha fatto recapitare a Fedez anche un pupazzo rosa che serva per fargli compagnia mentre sono lontani. I gesti del bambino hanno commosso papà Fedez che non appena ricevute le sorprese è scoppiato in lacrime ed il resto d'Italia. Presto il rapper tornerà a casa e riprenderà in mano la sua vita e potrà riabbracciare, finalmente, i suoi figli.