Chiara Ferragni in ospedale da Fedez, il regalo di Leone perché il papà non si senta solo

A cura di Redazione Spettacolo

Chiara Ferragni continua a stare vicina a suo marito Fedez, ancora ricoverato al San Raffaele dopo l'operazione all'addome di sei ore necessaria per asportargli il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato. Suo figlio Leone ha mandato al papà un pupazzo rosa perchè gli faccia compagnia mentre sono lontani. Questo piccolo grande ometto ha già commosso l'Italia in uno dei primi video condivisi dalla mamma, nel momento più delicato del distacco dal papà, e continua a farlo anche ora che il peggio dovrebbe essere passato.

Il primo video di Leone che aveva commosso l'Italia

Il primo video con Leone era stato girato a ridosso della festa del papà e del suo quarto compleanno. Il bambino, attaccato al letto di Fedez appena sveglio, gli aveva portato un regalo speciale: una cornice con dentro un messaggio d'amore "Auguri papà, ti voglio bene, Leone". Aveva scelto i colori più vivaci per trasmettergli positività in un momento molto delicato, che ha causato l'instantanea commozione del cantante che, di lì a poche ore, sarebbe stato ricoverato all'Ospedale San Raffaele di Milano per affrontare l'intervento chirurgico che lo avrebbe liberato dalla massa tumorale localizzata al pancreas.

Il parere del chirurgo che ha operato Fedez

Un tumore neuoroendocrino dal quale si può guarire, ha rassicurato il chirurgo che ha operato Fedez, primario del San Raffaele, il dottor Massimo Falconi. L'assenza di nitida sintomatologia può causare una diagnosi tardiva ma ciò non impedirebbe di intervenire e, nei casi più fortunati come quelli di Federico Lucia, poter asportare la neoplasia e avviare un ciclo di cure per la guarigione completa. Chiara Ferragni si è detta "stanca ma felice" e la presenza di Leone e Vittoria è senza dubbio la forza più grande per entrambi i genitori, pronti, ancora una volta, a fare bella storia bella, storia bella storia bella.