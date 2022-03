Il regalo di Leone per papà Fedez che scoppia in lacrime: “Rimettiti presto per giocare insieme” Il pensiero di Leone per papà Fedez, gli regala un quadretto prima dell’operazione, poi gli chiede di rimettersi presto per tornare a giocare insieme. Impossibile per il rapper trattenere le lacrime.

A cura di Gaia Martino

Fedez ha rotto il silenzio riguardo la malattia che ha scoperto di avere una settimana fa. Nell'ultima ora ha aggiornato il suo profilo Instagram per spiegare ai suoi fan che si è sottoposto ad un intervento chirurgico durato sei ore per asportare una parte del pancreas, tumore compreso. "A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un pò": con queste parole ha rassicurato i milioni di fan che in questi giorni gli hanno mostrato affetto e vicinanza. Ad aspettare la sua guarigione e quindi il ritorno a casa i suoi figli, e il più grande, Leone, oltre ad avergli registrato due video di pronta guarigione, prima del ricovero gli ha fatto un regalo speciale. Solo ora l'ha pubblicato papà Fedez che non appena ricevuta la sorpresa non ha trattenuto le lacrime.

Il regalo per papà Fedez

Il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, aspetta che il suo papà guarisca per tornare a giocare insieme. Il rapper, prima che andasse in ospedale per operarsi, ha ricevuto una sorpresa davvero speciale da parte del suo primogenito, un regalo che lo ha fatto scoppiare in lacrime. Si tratta di un quadretto colorato con scritto "Auguri papà, ti voglio bene".

Le parole di Leone per il papà in ospedale

Chiara Ferragni, dopo il post pubblicato da Fedez in cui annuncia che l'operazione è andata bene, ha aggiunto due Instagram stories. È sempre il piccolo Leone: si tratta di due clip registrate dal bambino per il padre. Prima del ricovero gli ha fatto un regalo speciale, poi lo ha invitato a stare tranquillo ed ora lo aspetta a casa. "Papà non farti prendere dalle ansie" dice Leone nel primo video, poi "Rimettiti presto così giochiamo insieme, ti amo tantissimo" nel secondo, dopo aver saputo che il suo papà sta bene e che presto tornerà a casa.