Fedez operato per un tumore, Chiara Ferragni: “È andato bene, speriamo sarà solo un brutto ricordo” Fedez ha rotto il silenzio sulla sua malattia, raccontato l’operazione al quale si è sottoposto: “Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas”. La moglie Chiara ferragni l’ha sostenuto durante tutto il suo percorso, senza lasciarlo mai solo.

A cura di Elisabetta Murina

Fedez rotto il silenzio sulla sua malattia. Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha raccontato a quale operazione si è sottoposto, mostrando le prime foto dopo l'intervento: "Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo". Al suo fianco in questa battaglia c'è sempre stata la moglie Chiara Ferragni, che non l'ha lasciato solo nemmeno per un attimo.

Il post di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha voluto far sentire ancora una volta la sua vicinanza al marito, a cui è sempre stata accanto in questo lungo e doloroso percorso. Anche lei, poco dopo l'annuncio di Fedez, ha pubblicato un post su Instagram mostrandosi accanto a lui nel letto di ospedale, precisando che la foto è stata scattata "il giorno prima della delicata operazione". L'influencer ha poi fatto sapere che l'intervento è andato bene, sperando che possa essere presto solo un brutto ricordo.

La sua foto è stata scattata lunedì pomeriggio in ospedale, il giorno prima della delicata operazione al pancreas. Eravamo spaventati per tutto: la sua diagnosi, il suo intervento chirurgico, il suo recupero, la nostra vita e il futuro della nostra famiglia. L'intervento di martedì è andato bene, e ora si sta riprendendo e speriamo che questo sarà solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, ancora una volta, l'importanza di godersi la vita al massimo, tutti i giorni . Grazie a tutte le persone che ci hanno fatto sentire il loro amore, ha raggiunto e ha detto una preghiera per noi, ci ha dato un sacco di forza.

Il messaggio di Fedez dopo l'intervento

Nei giorni scorsi Fedez aveva fatto sapere di doversi sottoporre a un percorso di cure per via di un problema di salute che gli era stato diagnosticato e riguardo al quale aveva preferito non scendere nel dettaglio. Oggi, 23 marzo, il rapper ha deciso di raccontare ai suoi milioni di follower a quale delicata operazione si è sottoposto, condividendo le prime foto dopo l'intervento, sempre supportato dalla moglie: