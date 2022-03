Il bacio di Chiara Ferragni e Fedez abbracciati sul letto d’ospedale: “Per sempre” Un gesto d’amore quello che Fedez e Chiara Ferragni si scambiano sul letto dell’ospedale San Raffaele dove il rapper è ricoverato da quando è stato sottoposto all’intervento per asportare il tumore neuroendrocrino al pancreas.

A cura di Ilaria Costabile

Fedez e Chiara Ferragni stanno attraversando uno dei momenti più difficili del loro percorso di coppia, un momento delicato, dove è importante il supporto che ricevono da chi gli sta accanto in questo cammino e chi, invece, anche tramite social prova a dimostrare loro una certa vicinanza. I due si scambiano un tenero bacio, stesi sul letto dove ormai da una settimana si trova Federico Lucia, dopo essere stato sottoposto all'intervento al pancreas al San Raffaele di Milano.

L'amore tra Fedez e Chiara Ferragni

Un bacio nella penombra di una stanza che si accinge a spegnersi per la sera, un gesto d'amore, il più semplice eppure il più significativo in un momento in cui è proprio di tutto l'amore possibile che il rapper ha bisogno per poter affrontare i vari passi di questa nuova strada da dover imboccare. "Per sempre sarà" scrive il cantante a margine del breve video pubblicato su Instagram. Una promessa come quella fatta ormai quattro anni fa, a seguito della quale si sono uniti in matrimonio, nel giorno in cui hanno fatto propria la formula "in salute e in malattia", ed è proprio questo il frangente in cui dimostrare quanto l'amore possa essere il collante necessario per tenere unita una famiglia costretta ad affrontare una sfida imprevista.

Le percentuali di guarigione

Fedez è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano, dove gli è stata asportata parte del pancreas, dopo la scoperta di un raro tumore neuroendocrino. Un intervento durato sei ore, a seguito del quale il rapper dovrà seguire una serie di accorgimenti e di terapie che lo conducano alla guarigione. Raggiunto qualche giorno dopo l'intervento, il chirurgo Massimo Falconi ha dichiarato che la casistica di questi tumori è particolarmente vasta e, quindi, non è possibile risalire ad una terapia univoca, ma in ogni caso le possibilità di guarigione raggiungono delle percentuali piuttosto alte: "Se il tumore viene scoperto agli inizi ed è localizzato, la chirurgia radicale, ovvero l'eliminazione di tutta la massa neoplastica, può portare á guarigione alte percentuali di pazienti".