I Ferragnez si trasferiscono e salutano la vecchia casa piena di ricordi: “Grazie per questi 5 anni” I Ferragnez hanno comprato casa. Hanno salutato quella in cui hanno vissuto negli ultimi anni con un video che ripercorre i bei momenti vissuti al suo interno.

Questo sarà un Natale speciale per i Ferragnez, perché lo trascorreranno nella casa nuova: stanno ultimando trasloco e trasferimento. Chiara Ferragnez e Fedez, infatti, hanno fatto il grande passo circa un anno e mezzo fa: hanno comprato casa e l'hanno ristrutturata e arredata rendendola la dimora dei loro sogni. I lavori sono andati avanti a lungo e li hanno visti entrambi in prima fila, sempre pronti a supervisionare tutto e a condividere con fan e follower ogni passo avanti.

Sui social, l'imprenditrice ha mostrato tante foto, testimoniando l'evoluzione della casa nuova, che da cantiere polveroso è diventato una residenza lussuosa curata in ogni minimo dettaglio. Tutto è impacchettato e messo negli scatoloni per essere trasportato nel nuovo attico e quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto salutare la dimora che li ha ospitati in questi ultimi cinque anni e mezzo, a cui sono tanto affezionati e a cui sono legati molti ricordi preziosi.

Chiara Ferragni: "Ciao casetta"

"Ciao casetta, grazie per questi 5 anni e mezzo": con queste parole e un lungo video condiviso sui social Chiara Ferragni ha salutato la casa in cui ha abitato in questi anni assieme al marito e ai figli. Ora per loro inizia una nuova avventura, si apre un capitolo nuovo, nell'attico acquistato a City Life. L'imprenditrice è molto affezionata alla casa che sta per salutare definitivamente, che ora è piena di pacchi e scatoloni da trasportare.

Nel video ha infatti condensato tutti i momenti più importanti vissuti dentro quelle mura, momenti di intimità familiare preziosi e pieni d'amore: gli alberi di Natale decorati coi bimbi, i compleanni, le feste, le coccole sul divano, gli scherzi. In quella casa da due sono diventati tre con l'arrivo di Leone e poi è arrivata Vittoria: e con loro in questi anni c'è sempre stata anche la cara Matilda, la cagnolina morta questa estate. Non poteva mancare nella clip, che difatti