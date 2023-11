Chiara Ferragni, nella nuova casa di Milano un lampadario da 30 mila euro Le nuove foto della casa acquistata dai Ferragnez mostrano spazi estremamente luminosi. E spicca un lampadario di design.

A cura di Giusy Dente

Il sogno dei Ferragnez si sta concretizzando. La coppia è vicinissima al trasferimento nella nuova casa, la villa dei loro sogni che hanno acquistato a Milano. Presto dunque Fedez e Chiara Ferragni coi loro figli lasceranno l'abitazione di City Life dove hanno vissuto in questi anni, a cui sono legati tanti bei ricordi. Ad accoglierli ci sarà uno spazio nuovo, che hanno arredato interamente a loro gusto e secondo le loro esigenze familiari. Tutto è stato studiato al dettaglio, illuminazione compresa.

Dove si trasferiscono i Ferragnez

Chiara Ferragni, Fedez e i piccoli Vittoria e Leone presto entreranno ufficialmente nella nuova casa. I lavori, cominciati circa un anno e mezzo fa, volgono finalmente al termine. C'è stato qualche rallentamento, ma il trasferimento sembra ormai vicinissimo. L'imprenditrice si è recata periodicamente sul posto, condividendo con fan e follower le foto di quello che all'inizio era solo un cantiere polveroso. Poi, piano piano, le stanze hanno preso forma e l'influencer ha già fatto vedere diversi dettagli del lussuoso attico acquistato in centro a Milano.

I bimbi sono entusiasti: avranno delle stanze con parquet bicolor piene di giochi tutte per loro e due bagni separati. Per i genitori è stato invece progettato un enorme bagno con doppio lavandino e grandi specchi. L'abitazione gode di una spettacolare vista su Milano e c'è un camino nel soggiorno. Il salotto è color panna con un maxi divano circolare. Una delle stanze preferite di Chiara Ferragni è la sala cinema con le poltrone rosse, piaciuta molto anche ai follower. Non hanno invece gradito l'abbondanza di marmo, che ha scatenato l'ironia del web.

Le nuove foto della casa dei Ferragnez

Chiara Ferragni della nuova casa ama in particolare l'illuminazione. E in effetti dalle foto è evidente quanta luce naturale sia presente negli spazi. L'angolo con la scala a chiocciola ha delle ampissime finestre, soffitto alto, maxi tende color champagne. Spicca un lampadario di design dalla forma molto originale. È di Apparatus, la famosa Nuvola con sfere in vetro soffiato sospese da una catena di ottone.

Nuvola Apparatus

Il prezzo varia a seconda del numero di sfere: quello base con 19 sfere costa 5700 euro, ma il costo sale vertiginosamente per i modelli Large e Extralarge. Il lampadario più grande è il modello XL 73 da 30 mila euro.