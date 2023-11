Ferragnez, il salotto della nuova casa è pronto: è color panna con divano circolare e poltrone teddy Il salone della nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è praticamente pronto: ecco la foto social che mostra come è stato arredato.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano sempre meno giorni al trasloco dei Ferragnez nella nuova casa milanese, la prima di proprietà e di "famiglia". Chiara Ferragni sta impacchettando tutti gli abiti e gli accessori che fanno parte del suo armadio, mentre Fedez ha già preparato delle scatole piene di oggetti davvero originali, a suo avviso essenziali per "stimolare la sua creatività". Come sarà la nuova abitazione a City Life? Stando alle foto in anteprima condivise sia dai proprietari che dagli architetti che hanno curato la ristrutturazione, ogni ambiente è stato curato nei minimi dettagli, dalle camere per i bambini all'enorme salone, fino ad arrivare alla sala cinema, la stanza preferita dell'imprenditrice. Nelle ultime ore è stata Valentina Ferragni a dare un ulteriore spoiler sull'appartamento: ecco la foto che ha condiviso sui social.

I Ferragnez seguono il trend dei colori neutri in salotto

La nuova casa dei Ferragnez è ormai pronta e non sorprende che Chiara stia portando amici e parenti a fare degli "home tour" in anteprima, dalle amiche del cuore Chiara Biasi e Veronica Ferraro al make-up artist Manuele Mameli, fino ad arrivare alla sorella Valentina Ferragni. È stata proprio quest'ultima che, estasiata dal risultato finale, nelle ultime ore ha condiviso un inedito scatto dell'enorme salone ormai quasi completamente arredato. In passato erano già stati mostrati sia il camino che le vetrate che danno sul terrazzo, ora la camera è stata arricchita con mobili, tende e lampade, tutto in color panna, una nuance neutra ma allo stesso tempo trendy.

Il salone della nuova casa dei Ferragnez

Come è arredato il nuovo salone di Chiara Ferragni

A farla da padrone nell'enorme salone di casa Ferragnez è il maxi divano circolare in pelle color panna, un modello a multi-sedute dalle linee rotonde e bombate che gira intorno a un enorme tappeto peloso. È stato abbinato a delle poltroncine in tessuto teddy nella stessa nuance che sembrano essere di design. Al centro della "sala tv" non poteva mancare un tavolino basso in marmo e altri due tavoli-comodini agli angoli del divano. La televisione verrà attaccata alla parete centrale e a illuminarla ci saranno due led laterali, mentre per quanto riguarda le tende è stato scelto un tessuto sottile in una nuance neutra abbinata al resto degli arredi. In quanti sperano di vedere il prima possibile i piccoli Leone e Vittoria giocare in questi ambienti?