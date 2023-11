Chiara Ferragni è quasi pronta per il trasloco: qual è la sua stanza preferita nella nuova casa Tutto è quasi pronto per il trasloco dei Ferragnez, che tra pochi giorni si trasferiranno nella nuova casa milanese appena ristrutturata. Qual è la camera preferita di Chiara Ferragni?

A cura di Valeria Paglionico

Per i Ferragnez questo è un periodo di grandi cambiamenti: dopo aver acquistato la loro prima casa "di famiglia" circa un anno fa, ora sono quasi pronti per trasferirsi. I lavori di ristrutturazione sono stati curati dallo studio 13.1 Architecture & Decor di Filippo Flora e Federico Sigali e sono durati davvero a lungo, visto che gli interni sono stati creati praticamente da zero. Ora che però l'abitazione ha preso forma l'effetto è incredibile: c'è una cucina in marmo, un salotto col camino che dà sulla terrazza, dei bagni con doppio lavello e delle camerette personalizzate per i bimbi. Qual è, però, la stanza che Chiara Ferragni preferisce più di tutte?

La stanza cinema è "l'oggetto del desiderio" di ognuno di noi

Manca davvero poco al trasloco nella nuova casa a CityLife di Chiara Ferragni e Fedez, basti pensare al fatto che l'imprenditrice ha più volte sottolineato sui social che potrà godersi ancora per poco lo splendido tramonto dall'attico in cui continua a vivere. Da qualche giorno a questa parte ha dunque cominciato a portare gli amici a fare il tour dell'abitazione e tutti sono rimasti letteralmente estasiati, dalla best friend Chiara Biasi al make-up artist Manuele Mameli. Come già rivelato nei giorni scorsi, tra le stanze ristrutturate ce n'è anche una che presto diventerà "l'oggetto del desiderio" di milioni di followers: la sala cinema in velluto total red.

La stanza cinema

Come è arredata la sala cinema

Otto divani in comodo velluto rosso con tanto di spalliere e morbidi cuscini, pareti insonorizzate in tinta e un maxi schermo dotato di dolby surround e luci a led laterali: la stanza cinema nella nuova casa dei Ferragnez è il desiderio proibito di ognuno di noi e non sorprende che la stessa Chiara l'abbia definita "una delle sue stanze preferite". Chi non ha mai sognato di guardare un film come se fosse al cinema ma rimanendo a casa propria? Chiara ha trasformato il sogno in realtà e il risultato è stato spettacolare. Certo, di sicuro finirà spesso per addormentarsi su quelle comodissime poltrone-letto, ma è chiaro che potrà organizzare serate-cinema molto più spesso rispetto al passato. Uno dei commenti più simpatici che si leggono sotto al post? "Se un giorno mai in casa mia ci sarà una stanza cinema vorrà dire che ce l’avrò davvero fatta nella vita".