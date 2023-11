Chiara Ferragni saluta la vecchia casa e si prepara per il trasloco L’influencer ha scelto un outfit rosso per postare l’ultima foto nell’attuale appartamento. Dopo mesi di attesa, la famiglia si prepara a trasferirsi nel nuovo attico.

A cura di Annachiara Gaggino

"Uno degli ultimi tramonti nella vecchia casa", scrive Chiara Ferragni sotto una serie di foto condivise su Instagram in cui posa sulla terrazza dell'appartamento in City Life che sta per lasciare. Tutto è pronto per il trasloco e tra pochi giorni la famiglia Ferragnez si trasferirà nell'attico di cui i fan hanno seguito l'avanzamento dei lavori come fosse loro. Pochi giorni fa l'influencer ha portato le amiche a visitare la casa quasi conclusa, svelando anche una sala cinema con tanto di divani rossi.

L'ultimo tramonto dalla vecchia casa

L'imprenditrice ha voluto salutare a modo suo quello che è stato il luogo che ha visto il susseguirsi di diversi momenti felici negli ultimi 5 anni e ha contribuito a creare bei ricordi della famiglia. Per farlo ha postato una serie di immagini che la ritraggono sulla grande terrazza con vista, scenografia di innumerevoli storie primaverili ed estive.

Poggiata sul parapetto sfoggia una mise rossa, un colore perfettamente intonato con la palette di gialli e arancioni tipica della golden hour. Un look firmato Chanel composto da un blazer oversize caratterizzato dal tipico tessuto del brand della doppia C con la bordatura nera, mentre la borsetta è la classica trapuntata della Maison francese.

La nuova casa dei Ferragnez

L'appartamento ha preso forma davanti ai nostri occhi nell'ultimo periodo. Chiara Ferragni, infatti, non ha perso occasione per condividere con i suoi follower lo stato di avanzamento, svelando giorno dopo giorno un particolare nuovo, dalle camerette dei bambini con bagni privati, agli interni più particolari, come la cucina in marmo che ha suscitato commenti ironici sui social. In ultima l'influencer ha mostrato i mobili, nel corso di una visita con i bambini dove ha immortalato la piccola Vittoria in piedi sul divano, pronta a giocare nella nuova casa. "Vittoria sta già testando tutti i mobili", aveva scritto Chiara Ferragni sui social. L'ingresso nel nuovo appartamento si fa sempre più vicino.