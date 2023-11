Chiara Ferragni porta i figli nella nuova casa: “Vittoria sta già testando tutti i mobili” I Ferragnez sono vicini al trasferimento nella casa comprata a Milano. I lavori sono quasi terminati. L’imprenditrice ha fatto vedere ai figli alcune stanze.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni non vede l'ora di trasferirsi nella nuova casa, comprata assieme a Fedez. I due hanno fatto il grande passo e presto lasceranno l'attico a City Life dove risiedono attualmente (e dove sono in affitto). I lavori sono andati avanti più del previsto, inizialmente il trasferimento era previsto a ottobre ma è slittato ancora. Sicuramente però la fatidica data è vicina, visto che dalle ultime foto condivise dall'imprenditrice sembra ormai davvero tutto sistemato, pronto ad accogliere la famiglia al completo.

Come è fatta la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni

L'imprenditrice ha mostrato sui social, a fan e follower, tutta l'evoluzione dei lavori di ristrutturazione. Dove mesi fa c'era solo un cantiere adesso ha preso forma la casa dei suoi sogni, quella dove vivrà assieme alla famiglia. I Ferragnez si sono affidati a 13.1 Architecture & Decor di Filippo Flora e Federico Sigali, che hanno accompagnato passo passo la coppia in questa avventura. Lo stesso studio creativo si è occupato anche del progetto di Villa Matilda, la villa che la coppia ha acquistato sul lago di Como.

Nel lussuoso attico milanese ormai le stanze sono quasi finite e dunque c'è da ipotizzare che i quattro vi faranno il definitivo ingresso molto presto. L'imprenditrice ha già mostrato diversi dettagli. Ha fatto vedere le stanze di Leone e Vittoria: i bimbi avranno anche due bagni separati, uno ciascuno. L'enorme bagno principale ha il doppio lavandino e grandi specchi. L'abitazione gode di una spettacolare vista su Milano e c'è un camino nel soggiorno. E non è tutto: non poteva mancare una sala cinema con maxi divani rossi, dove trascorrere il tempo libero magari invitando degli amici. A molti non è sfuggita l'abbondanza del marmo, che ha scatenato l'ironia del web.

Il sopralluogo di Vittoria nella nuova casa

Chiara Ferragni qualche giorno fa ha portato le amiche più care a fare un tour della nuova casa, anche se i lavori non sono stati ultimati. Ha avuto modo di dare un'occhiata anche sua madre, Marina Di Guardo. I figli sembrano entusiasti del cambiamento e sono curiosissimi di scoprire ogni angolo della nuova abitazione dove presto trascorreranno le loro giornate. L'imprenditrice li ha portati nella famosa sala cinema con i divani rossi: Vittoria ne è rimasta affascinata. La bimba, in realtà, pare abbia voluto ispezionare per bene tutte le stanze. "Vittoria sta già testando tutti i mobili" ha scritto l'influencer, mostrando a fan e follower alcuni scatti in cui si vede la bambina intenta a giocare ovunque.