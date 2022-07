Chiara Ferragni e Fedez nel cantiere della nuova casa: è a due piani e ha la piscina condominiale Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato una nuova casa a Milano e nelle ultime ore ne hanno mostrato alcune parti in anteprima. Sono andati nel cantiere, rivelando che l’abitazione sarà a due piani e avrà una piscina condominiale.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo un momento particolarmente felice della loro vita: sono innamoratissimi, hanno due figli splendidi e, come se non bastasse, non potrebbero essere più soddisfatti dei successi professionali, dal boom di vendite registrato dal brand dell'imprenditrice al primo posto in classifica della hit La dolce vita. Ora, complice il fatto che da poco più di un anno in famiglia è arrivata anche la piccola Vittoria, i due sono alle prese con un grande cambiamento: presto cambieranno casa e traslocheranno in un enorme attico a Milano. Al momento l'abitazione è ancora in costruzione ma, nonostante ciò, la coppia ha voluto dare una piccola anticipazione ai fan immortalandosi nel cantiere: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla penthouse dei Ferragnez.

Chiara Ferragni sul cantiere della nuova casa

Chiara Ferragni mostra la nuova casa in costruzione

È da diversi mesi che Chiara Ferragni ha annunciato che presto traslocherà: abbandonerà l'attico a City Live per trasferirsi con la famiglia in una nuova casa più grande, così che i figli Leone e Vittoria possano avere degli spazi più ampi tutti per loro.

Fedez su una delle terrazze della nuova casa

Dopo aver messo in vendita l'abitazione di Los Angeles, ora l'imprenditrice ha dato il via ai lavori per la nuova dimora e non ha potuto che documentare l'evento sui social, dove al motto di "The new Ferragnez house is going to be" si è mostrata entusiasta nel cantiere con tanto di elmetto e scarpe antinfortunistiche. Al momento è tutto in costruzione, ci sono infatti solo le mura in cemento e i disegni dei progetti degli architetti di 131design appesi alle pareti, ma è già chiaro che gli spazi saranno davvero molto ampi.

La scala che porta al piano superiore

Come sarà la nuova casa dei Ferragnez?

I Ferragnez rimarranno a City Life ma si trasferiranno in una casa decisamente più grande, una meravigliosa penthouse con una spettacolare vista sulla città di Milano. L'abitazione dovrebbe essere tra le nuove Residenze Libeskind 2, attualmente gli unici edifici residenziali ancora in costruzione nel quartiere.

La piscina condominiale

Stando alle stime, il trasloco dovrebbe avvenire entro la primavera 2023 ma non si esclude che i lavori possano concludersi anche prima. Come sarà l'attico? Sarà a due piani, ognuno dei quali sarà caratterizzato da camere ampie e disimpegni, il tutto circondato da una enorme terrazza-balcone. Nei video condivisi da Chiara è stata mostrata anche una enorme piscina in costruzione, anche se lei stessa ci ha tenuto a precisare che non farà parte dell'abitazione ma sarà condominiale.