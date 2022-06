Chiara Ferragni vende la sua casa di Los Angeles: una villa da più di 2 milioni di euro Chiara Ferragni ha messo in vendita la sua villa di Los Angeles con giardino e arredi, dall’iconica scritta Hotel California alla carta da parati stile jungle.

Chiara Ferragni mette in vendita la sua casa di Los Angeles

Era da tempo che Chiara Ferragni aveva annunciato la volontà di vendere la sua casa di Los Angeles. È in questa città che la nota influencer ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dei social e dell'imprenditoria e di certo non deve essere stato facile decidere di dire dire alla sua dimora statunitense. Tuttavia, come cantano i Queen "The Show Must Go On", e la vita di Chiara Ferragni con Fedez e i figli Leone e Vittoria Lucia è a Milano. È nel capoluogo meneghino che i Ferragnez hanno infatti già comprato una nuova abitazione di lusso mentre la villa di Los Angeles di Chiara Ferragni è stata messa in vendita per 2.699.000 di dollari.

La villa a Los Angeles di Chiara Ferragni

Com'è fatta la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles

Chi segue Chiara Ferragni dai suoi esordi avrà visto già diverse immagini della sua villa di Los Angeles messa in vendita di recente. L'abitazione si sviluppa su un unico livello e comprende quattro camere da letto e tre bagni. Un grande open space caratterizza la zona giorno della villa.

La scritta luminosa Hotel California nell’open space della casa

La casa di Chiara Ferragni a Los Angeles è una villa del 1918 ristrutturata e ampliata che ha conservato tutte le caratteristiche originali. La villa sorge in una delle zone più ricercate della città, in una strada alberata della storica Spaulding Square e viene venduta arredata così come quando ci viveva la famosa imprenditrice italiana.

La camera da letto della casa

Quanto costa la casa di Chiara Ferragni a Los Angeles

In questa casa Chiara Ferragni ha trascorso i suoi mesi di gravidanza e anche i primi mesi del figlio Leone. Tutto è stato lasciato intatto ad eccezione della cabina armadio della nota influencer che è stata venduta pezzo per pezzo in un tipico yard sale americano.

Il bagno con la parete jungle usata da sfondo per molte stories di Chiara Ferragni

La camera la letto principale, usata da Chiara Ferragni, comprende un ampio bagno con vasca, doccia e carta da parati personalizzata, la grande cabina armadio, adesso vuota, e accesso diretto alla terrazza della villa.

La terrazza della villa di Los Angeles

La casa comprende anche una nuova cucina gourmet, un giardino, un ampio garage che è usato anche come stanza degli ospiti o degli hobby. La villa di Chiara Ferragni viene venduta con tutte le sue rifiniture a 2.699.000 di dollari