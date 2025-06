video suggerito

Arisa conquista Los Angeles con le sneakers futuristiche da oltre 500 euro Arisa è andata alla conquista di Los Angeles, esibendosi in alcuni dei suoi successi all’Istituto Italiano di Cultura durante la Festa della Musica. Poco prima del live ha fatto un giro per la città, sfoggiando delle insolite scarpe “futuristiche”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arisa potrà pure essere temporaneamente lontana dalla tv italiana ma questo non significa che si è presa una pausa anche dalla musica, anzi, pare proprio che stia girando il mondo con il suo talento. Di recente, ad esempio, è volata a Los Angeles per partecipare alla Festa della Musica presso l’Istituto Italiano di Cultura: accompagnata al piano dal Maestro Giuseppe Barbera, si è esibita sulle note di La notte e Canta ancora, colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri. Poco prima di salire sul palco, però, si è concessa qualche momento di relax in giro per la città, approfittandone per sfoggiare un accessorio futuristico decisamente fuori dal comune.

Il look dark di Arisa

A poche ore di distanza dall'esibizione americana Arisa ha postato sui social un album "riassuntivo" della sua esperienza a Los Angeles. Ad attirare le attenzioni dei media è stata una foto in particolare, quella in copertina in cui sfoggia un insolito look total black. Se sul palco ha lasciato spazio alla sensualità con un tubino fasciante con lo scollo a barca (sempre in nero), tra le strade della città ha puntato sulla comodità. Ha abbinato un paio di jeans oversize in denim grigio a una maxi t-shirt dark, completando il tutto con dei manicotti-guanti di pizzo lasciati fuoriuscire dalle maniche della maglietta.

Il look dark di Arisa

Arisa con le scarpe futuristiche e griffate

A fare la differenza nell'outfit nero di Arisa sono state le scarpe. Niente sandali gioiello o pumps con il tacco a spillo, ha preferito un paio di sneakers in tinta ma un tantino diverse da quelle tradizionali. Si tratta delle X-pander firmate Balenciaga, sono in tessuto tecnico e vernice nera, hanno la punta rotonda e degli originali "tacchi" ad arco in plastica.

Balenciaga

L'effetto finale? Sembrano essere delle calzature aerodinamiche e futuristiche. Attualmente il modello non è disponibile sul sito ufficiale della Maison, è possibile acquistarlo solo sugli e-commerce di moda vinta di lusso a 572 euro. Insomma, Arisa ama le griffe, a patto che gli accessori sfoggiati le permettano di mettere in risalto l'animo esuberante e anti-convenzionale che da sempre la contraddistingue.