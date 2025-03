video suggerito

Arisa premiata a Los Angeles: la giacca smoking è "tagliata" e rivela i guanti da diva Arisa è volata in America per ritirare un premio al Filming Italy Los Angeles e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per l'evento.

A cura di Valeria Paglionico

Arisa è tra le artiste più amate del nostro paese, diventata famosa non solo per il suo incredibile talento ma anche per la sua innata ironia. Ora pare di essere pronta per andare alla conquista del mondo intero e a dimostrarlo è la recente apparizione pubblica. Nelle ultime ore la cantante è infatti volata a Los Angeles per partecipare alla decima edizione del Filming Italy Los Angeles e qui ha ricevuto l'ambito Best Original Song Award grazie al suo pezzo Canta ancora. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look dall'animo glamour?

Perché Arisa è volata a Los Angeles

Attualmente è alle prese con una nuova esperienza a The Voice Senior (sul cui palco ha incantato tutti in versione mannish), ma non per questo Arisa sta rinunciando ad altri progetti lavorati, anzi, ha appena annunciato nuovi e importanti traguardi. Volata in America al Filming Italy Los Angeles, ha ricevuto il premio per Migliore canzone originale grazie a Canta ancora, colonna sonora del film campione di incassi Il ragazzo dai pantaloni rosa. Come se non bastasse, ha anche comunicato che a marzo tornerà negli Stati Uniti e in Canada per 5 concerti a teatro. Per l'occasione ha puntato tutto sull'eleganza senza tempo del nero ma rivisitandola in chiave super glamour.

Arisa a Los Angeles

Arisa con il look mannish in America

Per l'evento americano Arisa ha sfoggiato un tailleur dark e mannish, un modello con pantaloni a zampa che hanno coperto i tacchi alti e giacca oversize doppiopetto con revers in raso, la sua particolarità? Ha le maniche "tagliate" che rivelano dei guanti in tulle trasparente in pieno stile diva. Niente gioielli o accessori scintillanti, la cantante ha lasciato trionfare la semplicità e l'effetto monocromo. Manicure rosso fuoco, make-up dai toni naturali e capelli corti e lisci portati con la fila centrale: Arisa sembra essere prontissima per conquistare gli Stati Uniti con il suo talento.

Arisa con il look mannish