Arisa cambia stile a The Voice Senior: niente abiti da diva, torna in tv in gessato e cravatta

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è partita la quinta stagione di The Voice Senior, il talent show di Rai 2 che ancora una volta dà spazio agli over 60 che hanno voglia di mettersi in gioco con la loro incredibile voce. Al motto di "squadra vincente non si cambia", la padrona di casa Antonella Clerici ha voluto al suo fianco i giudici diventati ormai dei "veterani", Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Berté e Arisa. È stata soprattutto quest'ultima ad attirare tutti i riflettori su di sé, in che modo? Con uno stile tutto nuovo: per lei niente più abiti da diva e parrucche extra long, ora veste mannish (con tanto di cravatta) e porta i capelli corti.

Chi ha firmato il tailluer di Arisa a The Voice Senior

Arisa è una delle grandi protagoniste di The Voice Senior, sul cui palco intende portare il suo talento e la sua simpatia. Qualche giorno fa aveva partecipato alla serata duetti del Festival di Sanremo in coppia con Irama e in quell'occasione aveva sorpreso tutti con un maxi dress da diva e dei capelli lunghissimi, ora però le cose sono cambiate.

Arisa a The Voice Senior

Seguita dallo stylist Andrea Amara, per il ritorno sul palco di Rai 2 la cantante ha puntato tutto sullo stile mannish. Per le Blind Auditions ha indossato un tailleur con giacca e pantaloni firmato P.A.R.O.S.H., un modello oversize gessato a fondo bianco che ha abbinato a una camicia bianca e a una cravatta a pois nera e bianca, accessorio diventato un must anche dell'armadio femminile.

Arisa in P.A.R.O.S.H.

Arisa a The Voice Senior con i capelli corti

Nel look mannish di Arisa non sono mancati i dettagli iper femminili che hanno aggiunto un immancabile tocco sensuale. Ha completato il tailleur con degli orecchini gold maxi e rigidi e con un paio di pumps nere col vertiginoso tacco e spillo. A fare la differenza sono stati i capelli: niente più parrucche, ha sfoggiato la sua chioma naturale, tirandola all'indietro col gel. Make-up dai toni naturali, manicure dark e sorriso stampato sulle labbra: Arisa è l'indiscussa regina di stile di The Voice Senior e di sicuro anche nelle prossime puntate del programma continuerà a incantare tutti col suo fascino.