Arisa con la felpa teddy a effetto bandana: alla vigilia di The Voice Kids veste oversize Questa sera Arisa sarà sul palco di Rai 1 per dare il via a una nuova edizione di The Voice Kids ma com’è lontana dai riflettori? Ecco cosa ha indossato nella quotidianità alla vigilia del ritorno in tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Arisa sta per tornare in televisione: dopo un'estate all'insegna dell'amore accanto al nuovo fidanzato Walter Ricci, ora è pronta per ricominciare a lavorare. A partire da questa sera, venerdì 15 novembre, sarà ogni settimana su Rai 1 con la terza edizione di The Voice Kids, il talent dedicato ai bambini in cui ricoprirà i panni di giudice accanto ai "fidi" compagni di viaggio Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino. Come sta trascorrendo queste ultime ore lontana dai riflettori? Lo ha documentato sui social, dove ha rivelato il look comodo scelto per affrontare il freddo milanese: ecco chi ha firmato la sua felpa teddy a effetto bandana.

Lo stile di Arisa fuori dal palco

Siamo sempre stati abituati a vedere Arisa in versione glamour sui palcoscenici più ambiti della tv italiana e di sicuro nella nuova edizione di The Voice Kids non deluderà le aspettative dei fan, ma com'è quando i riflettori si spengono? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo, visto che posta spesso foto e Stories in versione cozy. È proprio quanto ha fatto a poche ore dall'inizio del talent: si è mostrata mentre affronta il freddo milanese con un insolito look cozy. Niente tubini aderenti, eleganti tailleur mannish o sensuali maxi scollature, questa volta la cantante ha preferito vestirsi oversize.

Arisa in versione cozy

Quanto costa la felpa vintage di Arisa

Pantaloni neri oversize, sneakers in tinta, modello running, e maglia termica a collo alto: Arisa fuori dal palco rivoluziona completamente il suo stile e punta sulla comodità. A fare la differenza nel suo look cozy è stato il soprabito. Ha detto no ai classici bomber e ai cappotti lunghi, ha preferito un felpone in tessuto teddy bear color tabacco decorato con una serie di patch a effetto bandana. Si tratta di un capo della collezione F/W 2024-25 di Madame Pauline Vintage, una famosa boutique vintage di Milano che ha poi cominciato a produrre abiti col suo marchio. La casacca di Arisa, in particolare, è unisex e d'ispirazione vintage, anche se con qualche contaminazione streetwear. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 190 euro. Capelli sciolti, viso struccato e occhiali da sole tra le mani: sebbene nella quotidianità rinunci al glamour, la cantante riesce a essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze.

Felpa Madame Pauline vintage