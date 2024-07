video suggerito

Arisa a Battiti Live è “romantica”: quanto costa il look coi bottoni a cuore della quarta puntata Arisa è tra gli ospiti della quarta puntata di Battiti Live che va in onda oggi su Canale 5: chi ha firmato il suo completo color panna con i bottoni a cuore? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 29 luglio 2024, va in onda la quarta puntata di Battiti Live, il festival dell’estate di Canale 5 targato Radio Norba che al suo timone vede Ilary Blasi, la conduttrice che a partire da quest’anno ha preso il posto di Elisabetta Gregoraci. Sebbene quest’ultima riesca sempre ad attirare tutti i riflettori su di sé con i suoi look audaci e con la sua ironia, i veri protagonisti dell’evento sono gli artisti che ogni settimana si sfidano a colpi di tormentoni. Tra gli ospiti dell’appuntamento di oggi (che era stato precedentemente registrato a Otranto) c’è anche Arisa, che ne ha approfittato per sfoggiare un look glamour dai dettagli “romantici”.

Chi ha firmato il completo color panna di Arisa

Arisa è tra gli ospiti della quarta puntata di Battiti Live, sul cui palco si è esibita sia sulle note di Baciami Stupido, la sua hit dell’estate, che di altre canzoni celebri che hanno messo in mostra il talento che da sempre la contraddistingue. Dopo essere apparsa sui social in vacanza tra costumi total white e tubini fascianti, per il ritorno ai live ha preferito qualcosa di più sofisticato (e soprattutto griffato). Ha continuato a puntare sulle tinte chiare in pieno stile vacanziero ma mixando eleganza e freschezza con un originale tailleur giacca e gonna firmato Moschino Couture.

Arisa in Moschino Couture

Arisa in giacca e gonna a Battiti Live

Il completo di Arisa è color panna ed è contraddistinto da due pezzi coordinati, una pencil skirt sopra al ginocchio e una giacca crop in viscosa stretch, la loro particolarità? Sono entrambi decorate con taschini tono su tono e bottoni metallici a forma di cuore.

Giacca Moschino Couture

Fanno parte di una collezione passata della Maison e sono disponibili solo sugli e-commerce di moda di lusso rispettivamente a 495 e 1.595 euro. La cantante non ha rinunciato ai tacchi alti e al make-up con focus sugli occhi, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti lisci con una frangia a tendina che le cadeva sulla fronte. Il look con i cuoricini non è forse tra i più romantici dell’estate 2024?