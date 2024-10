video suggerito

Arisa torna ad Amici: con il look total white stravolge le regole di stile stagionali Arisa è tornata ad Amici di Maria De Filippi ma in una nuova veste, quella di giudice e performer. Ecco cosa ha indossato per l’ospitata nella puntata pomeridiana del talent di Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Amici di Maria De Filippi è tornato su Canale 5 con una nuova edizione e fin dalla prima puntata di qualche settimana fa si è rivelato un successo. Nonostante al momento sia solo alle fasi iniziali, il talent continua a tenere gli spettatori incollati alla tv tra performance emozionanti, sfide e ospiti speciali. Oggi, domenica 20 ottobre, va in onda un nuovo appuntamento pomeridiano che si preannuncia ricco di sorprese. Al di là dei concorrenti in gara e della “padrona di casa” (con tanto di camicia riciclata), ad attirare le attenzioni del pubblico è stata Arisa, tornata negli studi Mediaset per ricoprire i panni di giudice.

Arisa contro le mode stagionali

Arisa non è un volto “nuovo” per i fan di Amici, fino a qualche anno fa era tra i professori di canto ma da qualche edizione ha abbandonato l’ambito ruolo per dedicarsi a progetti inediti. Ora è tornata sul leggendario palco di Canale 5 ma in veste di “giudice per un giorno”, anche se ne ha approfittato per mettere ancora una volta in mostra il suo incredibile talento. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile? La cantante ha stravolto le mode stagionali e, nonostante sia pieno autunno, ha scelto un look total white.

Arisa torna ad Amici

Il completo bianco di Arisa

Per l’esclusivo ritorno sul palco di Amici Arisa ha mixato glamour ed eleganza in modo impeccabile. Ha lasciato temporaneamente nell’armadio tubini fascianti e abiti da sera, preferendo un candido completo mannish. Ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta a una camicia tutt'altro che convenzionale, un modello con colletto maxi, bottoni coperti e polsini oversize. A completare il tutto non sono mancati i tacchi altissimi, anche se sono stati coperti dai pantaloni. Niente gioielli, make-up dai toni naturali e capelli neri portati lisci e con la frangia a tendina aperta al centro della fronte: Arisa riesce sempre a spopolare con la sua innata eleganza.

Arisa in total white