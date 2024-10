Maria De Filippi ad Amici è regina del riciclo: dove aveva già indossato la camicia effetto lurex

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 20 ottobre, va in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, il talent show che, nonostante sia tornato su Canale 5 solo da poche settimane, sta già spopolando. Al di là dei giovani talenti appena entrati nella scuola che si sfidano a colpi di performance per mantenere il tanto ambito banco fino alla fase serale, la vera protagonista del programma è la “padrona di casa”. L'indiscussa regina della tv settimana dopo settimana dà sempre prova di amare la moda e le griffe: ecco chi ha firmato il look dai dettagli lurex della quarta puntata (che nasconde un capo "riciclato).

Chi ha firmato la camicia scintillante di Maria De Filippi ad Amici

Sono lontani i tempi in cui Maria De Filippi puntava solo su tailleur rigorosi e look formali, ormai da anni ha rivoluzionato il suo stile sfoggiando look glamour, griffati e iper contemporanei. Tornata sul palco di Amici qualche settimana fa, fino ad ora ha spaziato tra completi total white e casacche multicolor, imponendosi come icona fashion della tv italiana con originalità e classe. Per il quarto appuntamento col talent di Canale 5 ha pensato bene di riciclare (almeno in parte) un outfit della scorsa edizione del serale: sul palco ha indossato di nuovo la camicia lurex color nude firmata Gucci.

Maria De Filippi con la camicia Gucci

Maria De Filippi dice addio alle sneakers

Se in passato Maria De Filippi aveva abbinato la camicia scintillante a un paio di pantaloni coordinati, questa volta ha preferito qualcosa di più “sobrio” (forse perché si trattava di un impegno televisivo pomeridiano, dunque più informale). Ha infatti optato per un paio di pantaloni neri a effetto denim, un modello leggermente a zampa che ha esaltato la silhouette. Ha poi detto temporaneamente addio alle sue sneakers preferite di Louis Vuitton, ha completato l’outfit con un paio di stivaletti dark col tacco largo. Occhiali da vista con la montatura gold, make-up appena accennato e capelli mossi: Maria riesce a essere super sofisticata anche quando ricicla.